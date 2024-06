Nasilje nad prosvetnim radnicima dešava se skoro svakog dana, zbog čega prosvetari očekuju da oni koji su ih počinili budu procesuirani i da ne smeju da ostanu NN lica, rekao je predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dobrivoje Marjanović, posle razgovora sa premijerom Milošem Vučevićem.

Marjanović je za N1 rekao da je u razgovoru sa premijerom odlučeno da u ponedeljak bude formirana Radna grupa, koja će se baviti svim pitanjima osnovnog i sredjoškolskog obrazovanja.

„U narednih mesec dana pripremićemo dinamiku povećanja zarada, kako bismo dočekali kraj godine sa tim prosekom za nastavnika početnika. Dinamiku očekujemo, a da li će biti realizovano? Reč i papir imamo, ostaje da se vidi da li će biti realizovano u praksi“, objasnio je on.

Komentarišući jučerašnje nasilje nad nastavnicom u osnovnoj školi u Beogradu, rekao je da institucije moraju postaviti pitanje kako se roditelj uopšte našao u kabinetu nastavnika biologije.

„Indikativno je da tokom svih šest nedavnih napada u Trsteniku, Beogradu, Priboju… školski policajac nije bio u školi. Gde su oni bili u tom periodu? Ne bih želio da generalizujem. Školski policajci u mojoj školi i u školi koju pohađaju moja deca odlično rade svoj posao. Nama školski policajci trebaju, jer mi ne možemo da reagujemo u slučaju, kada nasilje čini treće lice ili odraslo lice“, rekao je.

Pravilnici i zakoni će biti napisani, ali ne smeju se primenjivati selektivno.

„Nemojte da krijemo i sakrivamo te počinioce pod nekim inicijalima, jer su to odrasle osobe. Kada je moglo u medijima da se nađe ime i prezime naše koleginice, koja je napadnuta, neka se nađe ime i prezime te osobe koja je to uradila. Neka javno tužilaštvo, odnosno policijska uprava koja se time bavi, definiše ko je to, neka ih procesuiraju i da konačno javnosti saopšti šta su uradili. Tada će javnost čuti šta očekuje nekog ko se drzne da to uradi nešto slično“, smatra Marjanović.