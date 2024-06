Kako se navodi u saopštenju Sindikata radnika u prosveti, učiteljicu su u četvrtak napali i pretukli roditelji učenika iz drugog odeljenja pred roditeljima i učenicima koji su se vratili sa rekreativne nastave.

„Majka učenice je prvo verbalno napala učiteljicu zajedno sa ocem da bi nastavila da je čupa za kosu i oborila je na zemlju gde je otac udario po glavi. Sve vreme su upućivali razne pretnje nasiljem. Po pozivu nekog od prisutnih roditelja policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj, a učiteljica je prevezena u Urgentni centar gde su konstatovane povrede glave i istegnuće vrata”, saopštio je Sindikat.

Kako kažu iz Sindikata, učiteljica će podneti krivičnu prijavu protiv roditelja koji su je napali, te da su neophodne izmene Krivičnog zakonika po kojima se napad na zaposlene u obrazovanju tretira kao napad na službeno lice.

„Šta da radimo dok se Krivični zakonik ne usaglasi sa Evropskom komisijom, ko će da nas štiti?”

Dva incidenta u istom danu

Slična stvar dogodila se juče i u Osnovnoj školi „Jovan Dučić“ na Novom Beogradu. Tamo je, naime, došlo do incidenta u kojem je napadnuta nastavnica biologije.

Nju je pretukla majka učenika petog razreda zbog ocene. Zaposleni su zatim pozvali policiju koja je došla i uzela izjavu.

Pretučena žena je prevezena u bolnicu, nastava je obustavljena, a deca su puštena kućama. Zaposleni su očajni, uznemireni zbog, kako kažu, još jednog u nizu napada na kolege.

Izmene Krivičnog zakonika

Protest prosvetnih radnika zbog napada na dvojicu njihovih kolega pre nekoliko nedelja rezultirao je dogovorom sindikata obrazovanja i predstavnika Vlade Srbije o izmeni Krivičnog zakonika koji bi trebalo da prepozna novo krivično delo u slučaju napada za zaposlene u obrazovnim ustanovama.

Zaposleni u prosveti tražili su izmenu Krivičnog zakonika jer su u poslednje vreme sve učestaliji napadi na nastavnike i profesore. Kap koja je prelila čašu bio je napad na profesora Tehničke škole u Bačkoj Palanci koga je tokom časa napao bivši učenik i naneo mu teške telesne povrede.

Prosvetari su tražili da se napad na nastavnika tretira kao kao krivično delo po ugledu na advokate.

U novoj verziji teksta izmene Krivičnog zakonika, koji je predložilo Ministarstvo pravde, u članu 344 b navedeno je: „Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine“.

U tekstu se još navodi da „ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina“.

„Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina“, navedeno je u predloženoj verziji teksta.

Očekuje se da radna verzija teksta uđe u javnu raspravu u septembru, a krajem godine u skupštinsku proceduru.

Ipak, izmene Zakonika odnose se uglavnom na srednje škole, gde su stariji maloletnici i punoletni đaci.

Nasilje nad nastavnicima u osnovnoj školi nije pokriveno ovim izmenama, jer je tu reč o maloletnim učenicima.