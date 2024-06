Srpska napredna stranka (SNS) organizovala je telefonski centar u hali Novosadskog sajma tokom izbornog dana 2. juna.

Kada su predstavnici opozicije, aktivisti i građani, pokušali da uđu u halu gde je organizovan telefonski centar SNS-a, nepoznata lica u crnim majicama i policija su pokušali da ih spreče.

Za to vreme, ljudi koji su angažovani u telefonskom centru su sa druge strane hale snimljeni kako beže, iznoseći sa sobom kutije sa nekim materijalima.

SNS: Legalno i legitimno

SNS je saopštila da je grupa lica izvršila brutalan i rušilački napad na javnu imovinu Novosadskog sajma i to na prostorije koje je legalno i legitimno zakupila SNS, i ukojima se nalazi telefonski centar stranke.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da je „bilo tužno“ gledati napade na telefonske centre SNS-a tokom izbornog dana i dodao da je formiranje takvih centara dozvoljeno svuda u svetu.

„To ne samo da je dozvoljeno nego je i poželjno, da se borite za svaki glas. Ne postoji nijedna zemlja u svetu gde se ne radi to. To rade i naši protivnici“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare u sedištu SNS.

On je rekao da jedino što može da bude sporno je da li je SNS platila zakup za prostorije i telefonske linije, ali da se ta stranka „ozbiljno sprema za svake izbore“ i da ima „stotine pa i hiljade“ članova takvih timova.

CRTA: Problematičan pristup javnoj imovini i upotreba podataka

Direktor organizacije CRTA Raša Nedeljkov kaže za „Vreme” da u odnosu na telefonske centre, jedinino što može da bude problematično je da li su javni objekti obezbedili pristup svim političkim akterima na ravnopravan način ili je neko bio priviliegovan.

„Druga dimenzija je u vezi sa tim sa kojim podacima i bazama podataka su raspolagali. Sada bi najveći pritisak trebalo da bude na institucijama. Na Agenciji za sprečavanje korupcije, Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i Tužilaštvu”, kaže Nedeljkov.

U političkom smislu, dodaje, imati telefonski centar nije nezakonito.

„Indikator probelma u vezi sa telefonskim centrima je enormna količina pritisaka koja se vrši na birače. Zbog toga normalne i dozvoljene političke aktivnosti više nisu moguće”, kaže Nedeljkov.

Iako sve govori u prilog tome da je telefonski centar regularna aktivnost, sumnju izaziva to što su ljudi angažovani u njemu bežali pred kamerama sa kutijama punim materijala.

„Ja da sam tužilac to bi bio predmet mog interesovanja. Jer želim da štitim javni interes i da znam na koji način su politčki akteri raspolagali i sa kojim podacima. Da li tu ima nečeg sumnivog ili ne?”, kaže Nedeljkov i dodaje da očekuje brzu rekaciju institucija.

Advokat Tupanjac: Siva zona, videćemo šta kažu izveštaji

Advokat Vladimir Tupanjac kaže za „Vreme” da je suština da SNS nigeria pravnu vezu između političke stranke i telefonskih centara.

„Ja to posmatram iz ugla nekoga ko se bavio finasiranjem političkih aktivnosti. Tu oblast kontroliše Agencija za borbu protiv korupcije”, kaže Tupanjac.

On objašnjava da svaka stranka, pa i SNS, sve troškove u kampanji mora da plati sa posebnog računa, za to namenjenog. Dakle, i rad telefonskog centra.

„To bi značilo da oni zakupe neki prostor. Kao na Dorćolu što se pojavila neka ličnost koja kaže to je moj lokal, nema ništa sporno. SNS ima pravo da zakupi lokal, da plati ljude koji rade u telefnskom centru…”, kaže Tupanjac.

Dodaje da da SNS raspolaže ogromnim sredstvima i za redovan rad i za finansiranje kampanje.

„SNS ima novac, ali je pitanje zašto oni to ne rade ‘čisto’”, kaže Tupanjac.

„Ali, na primer, ako neko udruženje isfinansira dobar deo političkih aktivnosti (reklame, telefonski centar i slično) to nije baš ni nezakonito. Jer je to u oblasti finansiranja od strane trećeg lica, koje nije baš definisano u našem zakonu”, kaže Tupanjac.

On kaže i da je Agencija za borbu protiv korupcije u tom slučaju nemoćna, ako ne postoji veza između SNS-a i konkretne organizacije.

„Nažalost, niko se nije bavio time ko su ti ljudi, ko ih plaća, iz kojih sredstava. Imali smo primer na prošlim izborima da je telefonski centar SNS-a doveden u vezu sa agencijom M&J Lady Hostese. O tome je pisao CINS”, podseća Tupanjac.

Ako ne postoji pravna veza između te agncije i SNS-a, pobavlja, Agencija je nemoćna.

„Imamo i primer jednog čoveka negde u Mačvi koji ima bilbord sa ogromnom Vučićevom slikom u svom dvorištu. To tamo stoji godinama, ali on to radi o svom trošku.

I to je neka vrsta slobode izražavanja. Ali to postoji svuda u svetu. Sve je stvar politike, a ne možete da sprečite novac da uđe u politiku. Pa ako imate rigidne propise, ulazi se u sivu zonu”, kaže Tupanjac.

On potvrđuje i navode Nedeljkova da telefonski centar sam po sebi nije problem, već to kako se koriste podaci. Koga su ti ljudi pozivali.

„Oni su u decembru negirali povezanost sa agencijom za hostese. Videćemo sada u izveštajima. Jer sve stranke imaju obavezu da u roku od 30 dana od objavljivanja konačnih izbornih rezultata dostave izveštaj Agenciji o aktivnostima u kampanji.

U tom izveštaju će pisati da li su imali troškove kol centra”, kaže Tupanjac.

„Meni je lično kao građaninu najteže palo da vidim onu decu što pokrivaju lica i beže odatle”, zaključuje on.

Tužilaštvo najavilo hitno reagovanje

SNS je takođe saopštila da su rad telefonskog centra obustavili „radi zaštite života građana i imovine Srbije“.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je povodom lokalnih izbora najavilo da će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, hitno reagovati na svaki oblik nasilja i narušavanje javnog reda i mira.

Najavljeno je i da će tužilaštvo u skladu sa svojim zakonom utvrđenim nadležnostima, preduzeti sve radnje i izvršiti potrebne provere u vezi sa svim podnetim krivičnim prijavama u vezi sa izborima.