Otkazi, zastrašivanja i zabrana roditeljima da uđu u školu – ovako izgleda prvi mesec nove školske godine u Petoj beogradskoj gimnaziji

Nova školska godina u mnogim beogradskim školama počela je uz velike probleme, ali se u Petoj beogradskoj gimnaziji oni osećaju posebno snažno. Devetnaestoro nastavnika dobilo je otkaz neposredno pred početak školske godine, a oni koji su ostali na radnim mestima tvrde da se svakodnevno suočavaju sa pritiscima.

„Školsku godinu smo počeli bez kolega koji su godinama bili deo kolektiva i bez rasporeda koji se ni posle mesec dana nije ustalio“, kaže za „Vreme” jedna nastavnica koja zbog napete situacije u školi želi da ostane anonimna.

To tako ne vidi v. d. direktorka ove škole Danka Nešović koja je početkom septembra izjavila da nastava u ovoj školi teče normalno.

„Naša škola radi normalno, nastava je u toku. Počeli smo regularno 1. septembra i raspored časova je napravljen kako treba, a i dalje je u toku njegova modifikacija, o čemu postoje i postojaće jasne obavesti”, rekla je ona za Njuzmaks balknans 3. septembra.

Iako v. d. direktorka škole u javnosti poručuje da nastava funkcioniše normalno, zaposleni i roditelji tvrde suprotno.

„Nastavni kadar nedostaje, učenici gube časove, nema adekvatne komunikacije između roditelja i uprave škole, kao ni između nastavnika i uprave. Svedočimo nezakonitosti u postupanju v. d. direktorke, a nadležne institucije ne reaguju“, kaže sagovornica „Vremena”.

Pritisci i disciplinski postupci

Prema rečima nastavnice zaposlene u Petoj gimnaziji, osoblje je svakodnevno izloženo pritisku, ucenama i „otvorenoj osveti“ zbog učešća u prošlogodišnjem protestu. „Danka Nešović se najpre osvetila neprodužavanjem ugovora na određeno vreme. Svi disciplinski postupci i suspenzije vode se iz osvete, a sa pravno krajnje problematičnim obrazloženjem. Ton obraćanja je neprimeren – vikanje, omalovažavanje, oduzimanje starešinstva, isključivanje iz timova ili prekomerno angažovanje“, tvrdi nastavnica.

Dodaje i da nastava ne funkcioniše regularno: „V. d. direktorka ne uspeva da pronađe zamene za kolege na bolovanju, niti kadar za pojedine predmete, niti da organizuje izborne programe. Od ove nedelje izborni predmeti će se realizovati onlajn, iako učenici prvog razreda, kao ni nove kolege, nemaju školske naloge.“

Sporni kadrovi

Poseban problem predstavlja nedostatak nastavnika za ključne predmete, poput matematike.

„Otpušteni su mladi ljudi, sposobni pedagozi, stručni u svojim oblastima, a dovedeni ljudi sumnjive profesionalne prošlosti, bez adekvatnih kompetencija i iskustva u radu sa učenicima. Protiv pojedinih je ranije vođen disciplinski postupak zbog nacionalne diskriminacije učenika. Jedan od kolega nema ni potrebne kvalifikacije“, navodi sagovornica „Vremena”.

Pritom su odeljenjske starešine zamenjene novim koje ne poznaju ni deca ni roditelji, pa nema poverenja između učenika i odeljenskih starešina.

„Sa druge strane, zbog grešaka u rasporedu, koji v. d. direktorka već četvrtu nedelju ne može valjano da napravi, saglasno procentualnom angažovanju nastavnika i Planu i programu, učenici gube ili uopšte nemaju nastavu iz pojedinih predmete.”

Roditelji bez pristupa školi

A roditeljima je zabranjen ulazak u školu. Obezbeđenje ima nalog da ih ne pušta u zgradu, ali pisani dokument o toj odluci ne postoji, tvrdi sagovornica „Vremena”.

„Kao razlog navodi se ugrožena bezbednost. Pitamo se čiju bezbednost ugrožavaju roditelji. Ako je njima ulazak zabranjen, kako isti razlozi ne važe za učenike i nastavnike“, pita se nastavnica.

Roditelji su podneli krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv v. d. direktorke Danke Nešović zbog zloupotrebe službenog položaja, kao i prijavu Prosvetnoj inspekciji. Oni upozoravaju da škola još nema usvojen Godišnji plan rada niti konstituisan Savet roditelja i tvrde da su novi profesori „nedovoljno kompetentni, pa pojedini na časovima samo čitaju lekcije iz knjiga“.

„V. d. pokušava na sve moguće načine da izbegne saradnju sa roditeljima, a nastavnike svakodnevno zastrašuje“, zaključuje sagovornica „Vremena”.

Kakva je situacija u drugim školama?

Početkom školske godine oko 200 nastavnika s ugovorom na određeno ostalo je bez posla kaže za „Vreme” Dušan Kokot iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije, a kako dodaje, mnogi od njih u međuvremenu su našli zaposlenje u drugim školama.

Prema izjavi ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića s kraja avgusta, 75 direktora podnelo je ostavke iz različitih razloga, a dužnosti je razrešeno 25 direktora na osnovu nalaza prosvetne inspekcije.

Sindikati ukazuju na to da je u međuvremenu još direktora razrešeno, ali da ministar i dalje navodi isti broj.

Osim u Petoj, problema ima i u Devetoj beogradskoj gimnaziji, Osnovnoj školi „Pavle Savić“ i Vazduhoplovnoj akademiji, a roditelji đaka koji pohađaju ove škole, najavili su za ponedeljak (29. septembar) protest ispred Ministarstva prosvete.

Protest ispred Ministarstva prosvete

Inicijativa Roditelji Beograda najavila je protest ispred Ministarstva prosvete Srbije, na koji će organizovano stići dve kolone.

Jedna kolona, koju predvode roditelji Osnovne škole „Pavle Savić“, polazi od Vukovog spomenika, a druga od Pete gimnazije, gde se od 19 sati okupljaju roditelji Pete i Devete gimnazije.

Prva kolona proći će Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom, Trgom Slavija i Nemanjinom do Ministarstva prosvete, gde je okupljanje predviđeno u 19:30 sati.

Ruta za drugu kolonu je: Peta gimnazija – Kneza Miloša – Nemanjina – Ministarstvo prosvete. Ostali roditelji mogu da se priključe jednoj od te dve kolone ili da dođu direktno pred Ministarstvo prosvete.