U Kosjeriću je pao dogovor: grupa građana „Ujedinjeni za Kosjerić” nastupiće na predstojećim lokalnim izborima kao jedinstvena opoziciona lista. Biće to pokazna vežba za ujedinjenje opozicije

Za 8. jun raspisani su lokalni izbori u Kosjeriću. Kako se pojavila ta vest studenti su pozvali na ujedinjenje opozicionih partija.

Opozicija je poslušala studente, pa će nastupiti kao Grupa građana „Ujedinjeni za Kosjerić”.

Vladan Todorović iz „Ujedinjenih“ kaže za „Vreme” da su sastanku o dogovoru prisustvovali predstavnici svih političkih partija i grupa građana.

„Bez trunke zadrške smo se svi usaglasili oko zajedničkog cilja i onda smo počeli da razgovaramo“, objašnjava sagovornik „Vremena”.

Dogovorili su i da se političke partije odreknu svojih političkih prefiksa. „Morali smo da sačekamo neko vreme da se konsultuju sa centralama. Zadivljujuće je da je i političke predstavnike razoružala ta ideja o nastupu bez političkih prefiksa. Na jednom sastanku su bili prisutni visoki partijski predstavnici koji su rekli da nemaju problem sa time.“

U Kosjeriću je vladajuća koalicija na prethodnim izborima, pre četiri godine, odnela ubedljivu pobedu.

Todorović ukazije da je atmosfera među građanima sada pozitivna. „Nisam političar i iznenadio sam se zašto su ljudi to doživeli kao neki ’bum’. Meni je to prosto normalno, ako imamo cilj i ako želimo, svi moramo da se odreknemo svega da bismo ga ostvarili“, naglašava on.

Predizborna kampanja

Na pitanje šta planiraju za predizbornu kampanju, Todorović kaže da ne bi trenutno iznosio plan kampanje.

Kaže da će imati podršku studenata. Objašnjava da iako su malo mesto postoje ljudi koji ne prate samo Pink i Informer televiziju. Do onih koji imaju samo te kanali pokušaće da dopru dobrim ljudima, komšijama koji imaju pristup drugim medijima.

„Biće ljudi koji su zatvoreni, to je u redu. Na mašineriju ćemo odgovoriti osmehom, ljubavlju i empatijom”, naglašava naš sagovornik.

Svesni su da izborni uslovi nisu dobri, ali da ne smeju da gube vreme – „zato smo se ovako i organizovali, zato smo dobili podršku ljudi sa strane. Definitivno, ovde je početak kraja“.

Todorović zaključuje: „Kosjerić će biti poligon i pokazna vežba jedinstvene stvari i siguran sam u pobedu bez obzira što će oni doći sa svojom mašinerijom”.