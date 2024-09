Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće do 8. septembra u Podrinju odakle će obavljati sve državničke poslove dok obilazi opštine i „razgovara“ sa građanima o projektu „Jadar“, tj. promoviše iskopavanje litijuma kao pravu blagodet za narod i državu. U tome ga zdušno podržavaju svi mediji pod kontrolom vlasti, uključujići RTS, svi državni funkcioneri koji se oglašavaju po tom pitanju, kao i novoosnovani prolitijumski pokret „Kopaćemo“ za koji glasnogovornici Srspke napredne stranke kažu da „nemaju pojma“ odakle se stvoriše ti savesni ljudi.

ALEKSANDAR VUÄŚIĆ Vučić u Podrinju: Red obilazaka radova, red razgovora sa narodom / Foto: Tanjug

Na drugoj strani su ekološki aktivisti koji su organizovali po vlast zabrinjavajuće masovne proteste širom Srbije koje opozicija više-manje ćutke podržava.

Pred protest u nedelju koji je organizovala Eko straža ispred RTS-a pod nazivom „Sigurnost je u brojevima”, a povodom iskazivanja podrške svim aktivistima koji su privođeni nakon ranijih protesta protiv iskopavanja litijuma, tzv. pokret „Kopaćemo” je objavio registar „ekoloških terorista”.

Na to iz organizacije „Ne damo Jadar” odgovaraju da će objaviti registar „ekoloških lobista”.

Znači ovo je dozvoljeno, od sutra ovde pratite lobiste @RioTinto , zaposlene, profesore koje ne znate a rade za njih, službenike lokalne @sns_srbija i šire, a i neke sudije iz Loznice jer su dali podatke o postupcima protiv @cikafranjo i @ZlatkoKokanovi2 ‼️ pic.twitter.com/ZhXT1RxXaf — Udruženje NE DAMO JADAR (@nedamojadar) September 2, 2024

Zlatko Kokanović, aktivista udruženja „Ne damo Jadar“, za „Vreme“ kaže da će to objaviti jer su oni (zdušni pobornici kopanja) etiketirali njih kao „teroriste“, što je i sa predznakom „ekološki“ nebulozno jer se oni samo bore za očuvanje životne sredine i opstanak ljudi na njihovim ognjištima.

„U skorije vreme ćemo početi jednog po jednog da kačimo pa da narod vidi i zna ko su ljudi koji se zalažu za uništenje Srbije“, najavljuje Kokanović i dodaje da će to biti obajvljeno na njihovim društvenim mrežama.

A njihovi sledeći koraci zavisiće od poteza vlasti i kompanije Rio Tinto.

Neces_kopati_26 Zlatko Kokanović / Foto: Zoran Mrđa/FoNet

Kokanovića tvrdi da je Rudarsko-geološki „dobio donaciju od milion dolara od kompanije Rio Tinto“, a kada su na osnovu prava na informacije od javnog značaja upitali za šta su dobili pare, odgovorili su im, kaže, „da nisu u obavezi da dostave te informacije niti da odgovore na pitanje na šta su potrošili i zašto su dobili toliki novac“.

Sednica odbora u petak

Opozicione partije, koje se i dalje oporavljaju od debakla na decembarskim i junskim izborima, kako one koje su ove proletnje, lokalne, bojkotovale, tako i one koje su na njih svim manipulacijama i potkradanjima režima uprkos izašle, držale su se do sada u pozadini antilitijumskih protesta.

Zeleno-levi front (ZLF) je sada ipak saopštio da je na zahtev opozicije sazvana sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine kojoj će, kažu, prisusvovati ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Na dnevnom redu će biti izveštaj o dešavanjima u vezi sa protestima protiv Rio Tinta, a od Dačića će se tražiti odgovori na pitanja u vezi masovnih hapšenja aktivista i organizatora protesta. Sednica odbora bi trebalo da počne u petak 6. septembra u 13 časova.

Inicijativu ZLF-a podržali su svi opozicioni članovi odbora iz pet opozicionih poslaničkih grupa: NPS, SSP, DS, NDSS i Mi snaga naroda i tako je vlast bila primorana da sazove sednicu, dodali su u saopštenju.

Bogdan V. Radovanović

Foto: Printscreen/YouTube/ParlamentSrbija

Poslanik zelenih Bogdan V. Radovanović za „Vreme“ kaže da je ZLF inicirao ovu sednicu još 22. avgusta kada su pozvali i opozicione kolege da podrže ovaj zahtev.

„Pored toga smo zahtevali i održavanje posebne sednice Skupštine gde će se razgovarati o zabrani iskopavanja litijuma kao što smo i institirali da se narodna incijativa od preko 38.000 stavi na dnevni red. Do sada to nije urađeno, videćemo šta će biti“, objašnjava Radovanović.

Foto: FoNet/Marko Dragoslavić

Objašnjava da je to ono što opozicija po pitanju iskopavanja litijuma radi institucionalno.

Ćuta: Nije nikakva dilema da li je opozicija uključena

Narodni poslanik i lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta kaže za „Vreme“ da je politička opozicija svakako uključena u temu povratka projekta „Jadar“.

„Od kada je podneta inicijativa, pa i pre protesta na Gazeli, Ekološki ustanak je 2021. organizovao veliki protest ispred Skupštine pod nazivom ‘Ustanak za opstanak‘, gde se prvi put pojavljuju ljudi iz Gornjih Nedeljica. To uopšte nije tema ni dilema – da li je opozicija uključena? Naravno da jeste. Svaki pošten građanin ove zemlje, bio čobanin ili akademik, političar ili aktivista, mora da se uključi“, ističe Jovanović, jer da se radi o nadstranačkom pitanju.

Aleksandar Jovanović Ćuta

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

„Tu nema nikakvih podela. Naravno da to opozicija politički gura kroz Skupštinu, ali i na ulici, u pravcu da se jednom za svagda to pitanje reši. Nama je štakor ušao u kuću. Svaki domaćin, kad mu štakor uđe u kuću, to tera napolje. To je već pitanje samog opstanka, a ne politike niti bilo čega drugog. Pozivam sve da se ne delimo oko ovoga. Nema nikakve podele oko toga da li ćemo disati čist vazduh i piti čistu vodu. Oko toga ne sme da bude rasprave“, dodaje lider Ekološkog ustanka.

Svaki protest je politički

Radovanović kaže da svaki protest jeste politički, pogotovo zahtev koji su ispostavile ekološke organizacije u vezi sa donošenjem zakona o zabrani iskopavanju litijuma o kome svakako mora da se raspravlja u Skupštini.

„Mi razumemo i podržavamo inicijative ekoloških organizacija. Političke stranke na protestu nisu eksponirane, ali mi smo se do sada odazivali na pozive na razgovore i bili smo prisutni na svim protestima“, naglašava Bogdanović.

Zaključuje da su protest protiv Rio Tinta u Požegi organizovali lokalni odbornici koji su i govorili na tom protestu.

