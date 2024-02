Jedna konstitutivna sednica, tri odvojena polaganja zakletve poslanika, pištaljke, zvižduci, uvrede, transparenti, bez predstvnika diplomatsskog kora na balkonu, sve smndrljano za 37 minuta – tako je izgedao prvi dan novog saziva Skuptine Srbije. Ako je namera naprednjaka i socijalista bila na insceniraju predstvu normalnosti po principu „pu spas za sve nas“, to im nije pošlo za rukom.

Sve se zbivalo u senci oštre Rezolucije Evropskiog parlamenta (EP) o srpkim izborima u čijem nacrtu stoji da se traži nezavisna međunarodna istraga o vanrednim izborima u Srbiji koji su održani 17. decembra prošle godine, sa posebnim osvrtom na beogradske izbore.

Prema Predlogu rezolucije, EP poziva Komisiju i Savet da primene strogu uslovljenost i smanje ili zamrznu finansiranje koje se pruža Vladi Srbije kroz Instrument za predpristupnu pomoć III (IPA III) i druge finansijske instrumente, ako srpske vlasti nisu voljne da implementiraju ključne preporuke u vezi sa izborima, ili ako nisu voljne da pokrenu nezavisnu međunarodnu istragu o nepravilnostima na izborima, odnosno ako nalazi te istrage ukazuju da su srpske vlasti bile direktno uključene u izbornu prevaru.

EP će o ovoj rezoluciji glasati u četvrtak.

Malo šokantno

„Činjenica da prvi put u 12 godina nije u danu konstituisanja izabran predsednik skupštine, da nije bilo diplomatskog kora na balkonu i da će nastavak biti održan posle usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta dovoljno govori o tome da režim ima ozbiljan problem zbog evidentne krađe izbora“, rekao je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas za dnevni list „Danas“ komentarišući konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije i predlog rezolucije EP u koji su mediji imali uvid.

„Nisam bio poslanik u prethodnom mandatu pa sam bio malo šokiran uvredama ili time što mi Marijan Rističević pokazuje na svoje međunožje i poziva da ne kažem na šta. Moje kolege, posebno Marinika Tepić to trpe godinama. Tu činjenicu ne može da pokrije to što sednicom predsedava neko kao uvaženi naučnik gospodin Radenović. Ne može on da skine prljavštinu sa Rističevića, Jovanova, Bakareca i sličnih, nego oni uprljaju njega”, kazao je Đilas.

Deo opozicije je položio zakletvu izvan skupštinske sale, u holu zgrade. Razlog je, kako su „Vremenu” ranije rekli poslanici opozicione koalicije „Srbija protiv nasilja”, činjenica da vlast nije htela da prihvati predlog da se konstitutivna sednica održi nakon izglasavanja rezolucije Evropskog parlamenta, odnosno posle 8. februara.

NDSS: Da smo hteli opstrukciju, drugačije bi sve izgledalo

Predsednik opozicione Nove demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović rekao je da nije bilo opstrukcije rada parlamenta jer da je to opozicija htela „drugačije bi izgledalo“.

„U nekom trenutku morate da pokažete nezadovoljstvo i da iskažete neku vrstu revolta protiv cele situacije. (…) Verujem da niko ne želi da se ponašamo kao da je sve normalno. Možemo da se borimo u institucijama ili na ulici kroz proteste. Moramo da postavimo temelje normalno“, rekao je Jovanović za Nova.rs.

Deo opozicije u Srbiji zahteva međunarodnu komisiju koja bi trebalo da utvrdi činjenice o neregularnostima tokom vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora 17. decembra. Time bi, kažu, otvorili put ka poštenim i fer izborima.

Domaći i strani posmatrači su saopštili da su izbori u Srbiji bili praćeni velikim neregularnostima, do nivoa da je posmatračka misija Crta ocenila da izbori u Beogradu ne predstavljaju izbornu volju Beograđana.

„Ovaj parlament je izgrađen na krađi izbora. Ovo je bila slika naprednjačke vlasti, koja iza kordona policije, iza pretorijanske garde, brani sopstvenu krađu izbora. Mislim da su građani mogli da vide da ovo niti je normalan parlament, niti je sazidan na volji građana Srbije, nego na krađi izbora“, rekao je nakon sednice Skupštine Borko Stefanović iz koalicije „Srbija protiv nasilja”.

Šta piše u Rezoluciji?

Evropski parlament poziva na nezavisnu međunarodnu istragu o neregularnostima na izborima u Srbiji, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, navodi se u radnom dokumentu u koji je televizija N1 imala uvid.

Dokument još nije u potpunosti usaglašen.

U nacrtu rezolucije se osuđuju napadi zvaničnika Srbije, posebno premijerke Ane Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića na posmatrače izbora, uključujući poslanike u Evropskom parlamentu i poziva se na povratak uvažavajućim i konstruktivnim diskursima.

Evropski parlament je, kako se dodaje, „duboko zabrinut“ zbog pokušaja diskreditacije i zastrašivanja posmatrača i poziva vlasti u Srbiji da preduzmu sve neophodne korake da izbegnu bilo kakve dalje kampanje dezinformacija protiv posmatrača izbora.

Gvendolin Delbos Korfild iz kluba poslanika Zelenih u Evropskom parlamentu je najavila da se u rezoluciji traži i zamrzavanje pretpristupnih sredstava za Srbiju.

„Zabrinuti smo i ogromne su kritike i jedinstven stav iza toga. Mi smo već pokazali da možemo da zamrznemo sredstva drugim zemljama. I Mađarskoj, koja je članica EU, ta sredstva su zamrznuta. To onda može da se desi i zemlji koja želi da pristupi zajednici“, navela je ona, prenosi N1.