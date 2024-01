Isto mesto, isti ljudi, isti zahtevi, iste poruke – koalicija Srbija protiv nasilja je nastavila u novoj tamo gde je stala u protekloj godini – protestom zbog masovnih neregularnosti na vanrednim izborima održanim 17. decembra.

Novo je samo što je protest planski održan na šestu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića, pa se „komemorativna kolona“ od zgrade u kojoj se nalazi Republička izborna komisija u ulici Kralja Milana uputila ka Crkvi Svetog Marka da bi se upalile sveće za pokoj duše kosovskog političara.

20240116_190806 Foto: Milica Srejić

Organizacija ProGlas koja je bila pozvala na poslednji, veoma masovan, prošlogodišnji protest 30. decembra kod Terazijske česme, uzdržala se da se izjasni o pozivu na večerašnji protest.

Videli su sve

„Mi tražimo međunarodnu podršku, svako preko svojih partijskih kontakata, moja organizacija preko evropske grupacije Zelenih, kolege sa Socijaldemokratama, sa Liberalima. Mi u EP imamo prijatelje Srbije i očekujemo da oni prepoznaju i jasno kažu da se u Srbiji desila izborna krađa“, kaže za „Vreme“ u masi ljudi narodni poslanik Radomir Lazović.

A svi inostrani posmatrači izbornog procesa, objašnjava, su to veoma neuvijeno već rekli, opisali kakva je krađa u Srbiji bila.

„Videli su sve, i kupovinu glasova, i pritisak na birače, i funkcionersku kampanju i najveći problem – dovođenje glasača spolja i upisivanje fantomskih birača u birački spisak“, dodaje Lazović.

Sjajno je, veli, što će u EP ipak biti rasprave o izborima u Srbiji, a očekuje se i posebna rezolucija, a onda „nm je potrebna Sada i politička reakciju izvršnih vlasti iz EU.

Čeka se Evropski parlament

Jedina govornica bila je Marinika Tepić, koja je iz protesta zbog izborne krađe 13 dana bila štrajkovala glađu.

Ona je pozdravila „slobodne ljude“ koji su došli „slobodnom voljom“, a ne plaćenim autobusima.

Obratila se i „lopovu uhvaćenom u krađi“, „hrabriši“ koji u Predsedništvu na Andrićevom vencu „viri kroz zavesu“ jer je „kukavica“ i plaši se da se suoči sa narodom.

Podsetila je na fantomske birače na čudnim adresama.

Podvukla je Marinika Tepić da će se sutra, u sredu, u Evropskom parlamentu raspravljati o izborim u Srbiji, te da će EP za dve nedelje, pre nego što ova vlast na osnovu „pokradenih izbora“ bude konstituisala republičku i beogradsku skupštinu, doneti posebnu rezoluciju o krađi izbora u Srbiji.

Rekla je da je to dokaz da se i njena lična žrtva isplatila, jer oni koji su štrajkovali glađu nisu ni očekivali da će to imati uticaja na predstavnike srpske vlasti, ali da je skrenula pažnju u Evropskoj uniji i u celom svetu na to što se događa u Srbiji.

Poruka, koju je, možda nehotično, poslala zamenica predsednika Stranke slobode i pravde je da je malo verovatno da će se institucionalno išta u Srbiji pokrenuti po pitanju prevarnih izbornih radnji, ako se ne pojača pritisak iz Brisela i država članica EU. A to mnogo zavisi ne samo od Evropskog parlamenta, već i od stepena oštrine izveštaja koji će o izborima u Srbiji sastaviti posmatrači OEBS-a.

Zavisi i od masovnosti i oštrine uličnih protesta.

Stranke vlasti smatraju da su izbori bili fer, pošteni i regularni i spremaju se da formiraju novu izvršnu vlast svugde gde su je osvojili, a nisu smo u Beogradu.

A i kraj beogradske izborne priče zavisi od jačine pritiska na vlast, ako ga ne bude bilo Aleksandar Šapić će ostati gradonačelnik, možda će samo morati da uvaži postojanje vanzemaljaca sa zelenim očima.