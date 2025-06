„Pomerite se, molim vas, nemojte da pravite haos. Znate da moramo da vas sklonimo.“

Ovako se u subotu uveče, nakon protesta na Vidovdan, u Resavskog ulici u Beogradu, demonstrantima obratio jedan policajac, o čemu je svedočila reporterka „Vremena“.

Pobunjeni građani istrajavali su u nameri da ostanu na ulicama, a policija ih je u jednom trenutku, opkolila sa dve strane ove ulice. Policajac je zatim došao da razgovara i objasni situaciju, a ceo događaj izgledao je prilično civilizovano.

Ipak, samo nekoliko stotina metara dalje i deset minuta kasnije, drugi policajac, u civilu razdrao se:

„Izlazite svi napolje, alooo“, rekao je on ljudima koji su se sklonili u jedan ulaz, kako bi utekli policiji. Njegove kolege krenule su da izvlače ljude iz ulaza na silu, a reporterki je snimanje zabranjeno, čak i nakon što je rekla da snima za medije.

Opet, 15 minuta kasnije, kod Londona, policijski kordon stajao je naspram ljudi, a jednom od okupljenih bila je krvava glava. Iz okolne ulice krenuo je juriš druge ekipe, ispred kojih su bežali građani. Nekoliko trenutaka ranije, odnos policije i pobunjenih ljudi u toj drugoj ulici uopšte nije izgledao problematično.

Utisak je sad bio potpuno drugačiji. Policija je delovala besno, ubojito čak, krvnički je udarala, a u očima ljudi video je – iskonski strah.

Otkud tolika razlika u ponašanju organa reda? Je li samo do situacije i procene, ko od demonstranata izgleda kao nabrijan da napravi haos? Ili je nešto drugo po sredi – možda je i do policajaca samih?

„Batinaši-ubice“

U knjizi „Muzej živih ljudi“, Dragoljub Jovanović se potrudio da popiše sve ljude sa kojima je bio na Golom otoku posle rezolucije Informbiroa. On je opisao i svojevrsno pravilo koje su monstruozno osmislili upravnici zatvora.

Nove logoraše je na Golom otoku čekao topli zec, čim ih na kamenu obalu izbaci brod. Stari logoraši u dva reda, sa obavezom da svako udari svakog novog sapatnika.

Tako je Jovanović zatvorenike svrstavao na one koji lažiraju udarce u toplom zecu, ali i one koji biju i one koji sakate. Poslednje je zvao „batinaši-ubice“. Uglavnom su hteli da se tako dodvore, da pokažu da su oni „bolji logoraši“ koji tuku „bandu“.

Slično bi čovek mogao da pomisli kada gleda scene rasturanja blokada u Beogradu. Pojedini policajci lažiraju udarce, razgovaraju sa građanima, pokušavaju da im objasne da moraju da ih sklone sa ulice, da im je tako naređeno, pozivaju na red i mir.

Drugi pak udaraju pendrecima i štitovima, zaleću se, i kada situacija izgleda kao da će da eskalira, ali kada i uopšte ne izgleda tako. Poput one kojoj je reporterka „Vremena“ prisustvovala kod Londona. Ljudi se nisu opirali, nisu imali oružje, nisu nadirali u jeku, jednostavno su mirno pokušavali da prođu.

Krvnički i na novinare – baš zato što su novinari

Slično su prošli i medijski radnici.

Organizatora i asistenta snimatelja N1 Jovana Pavlovića je tokom protesta u Beogradu pripadnik policije udario pendrekom dok je ležao na zemlji u žutom press prsluku istovremeno identifikujući se kao novinar.

„U toj gužvi sam bio odgurnut s leđa, sapleo se i pao na zemlju. Kordon policije je počeo da me obilazi, ali se treći ili četvrti žandarm u nizu, iako me je već prošao, vratio tri-četiri koraka unazad i dok sam ležao na podu i predstavljao se kao novinar, zadao mi je dva udarca pendrekom u predelu levog ramena“, izjavio je Pavlović.

Novinar Danasa Vojin Radovanović pokušao je da zabeleži kamerom telefona jedno privođenje, a pripadnik Žandarmerije u civilu ga je uhvatio za ruku i odgurunuo, a kad je krenuo da se udalji, šutnuo ga je snažno u zadnjicu, saoštio je ANEM.

Takođe, ističe se i da je snimatelj novinske agencije FoNet Darko Pavlović udaren je nekoliko puta u leđa i zasut suzavcem, prilikom intervencije kordona Žandarmerije na raskrsnici kod Londona u centru Beograda.

„Stojeći sa strane, prislonjen uz drvo, Drekalović je, u žutom novinarskom prsluku, licem bio okrenut prema kordonu i snimao akciju Žandarmerije, kada ga je jedan od njih pendrekom udario po ruci kojom je pridržavao kameru, a potom štitom oborio na trotoar“, navodi se.

U igri su na ulici i psihološki faktori. Ni oklopljenoj policiji nije lako da trpi, a među njima ima i patoloških tipova koji bi da se istaknu i preporuče batinanjem.

Tuku samo maskirani u mraku

Možda nešto od toga može da se objasni i pojedinačnom procenom, da nije sijaset snimaka na društvenim mrežama gde se vide i kako su nastale one krvave glave i ko ih je zakrvavio.

Takvih snimaka je najviše bilo odmah posle protesta, tokom večeri 28. juna. Policija sa fantomkama hapsila je i tukla u mraku u Beogradu. Ipak, narednih dana nasilje je, pokazalo se, postajalo ređe. Kao da su dobili upustva da to ne rade, barem ne tokom dana.

Ljudi postalo je ozbiljno!!

Ljudi postalo je ozbiljno!!

Policija bije ljude po ulici, delite ovo da se vidi! Ne moze vise ovako!

Klip nam dao @pobuna_srbije Na snimku se vidi kako žandarmerija prvo vuče, kasnije nabada čoveka koji se mirno predao.

Pojava maskiranih policajaca masovno je primećena poslednjih dana, a pokret Srce saopštio je da su time prekršene odredbe Zakona o policiji, koji jasno propisuje da policijski službenik u uniformi mora da ima vidljivu značku sa službenim brojem, kao i čin i natpis sa prezimenom.

„Policija se do sada pravdala da, kada su u opremi za razbijanje demonstracija, a to podrazumeva i nošenje pancira, nisu u mogućnosti da ispoštuju tu zakonsku odredbu. U jutrošnjem slučaju (30. jun) nije bilo pancira, šlemova, ni opreme za razbijanje demonstracija, već su nosili klasične, svakodnevne uniforme, ali sa fantomkama na licu i bez službenih obeležja, osim zalepljenog grba policije na majici kratkih rukava.“

Od koga se krijete

Pošto zakon jednako vredi za sve građane, uključujući i policajce, SRCE je upitalo ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića – „ko je od starešina odgovoran da policajci idu u postupanje kao kriminalci, maskirani i nepropisno odeveni, i šta će preduzeti tim povodom“.

„Uočljivo je i da su se policijski komandiri, koji su predvodili akcije, bili bez fantomki i sa službenim obeležjima. Pitanje tim policajcima je, ako su uopšte policajci – od koga se kriju, da li se boje prezira rodbine, komšija, prijatelja“, dodaju iz ovog pokreta.