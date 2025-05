„Platio milione za mesto na blokaderskoj listi! Srbin iz SAD finasirao blokade, a sad došao po obećano.“

Ovako o IT-ijevcu iz Novog Sada Nenadu Milanoviću piše „Informer”. Tabloid tvrdi da su blokaderi na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu 24. maja dobili direktivu da na svoju izbornu listu stave ovog Srbina koji živi u SAD, „jednog od najvećih finansijera blokada u Srbiji”, dok ga Pink naziva „izazivačem haosa da bi se srušila Srbija“.

Finansijer studenata u blokadi

O njemu je prvo pisao NIN, nedeljnik koji promenio vlasnika 2023. godine. NIN je tekst objavio pre nego što su i počeli studentski protesti.

„Kada se opredeliš za vođenje kompanije, optimizam uvek ima upravljač u rukama. Do prvog neuspeha. Onda sledi potpuno odustajanje ili desetine pokušaja da dođeš do cilja. Ja sam se prilično rano opredelio za maraton,“ preneo je NIN Milanovićev autorski tekst o sopstvenoj kompaniji, povodom IT konferencije koju je održao.

Zatim se Milanović krajem 2024. godine pojavljuje kao čovek koji je javno izjavio da je novcem podržao studentske blokade, ali ne sa milionima dolara, kako piše „Informer”, već sa dva miliona – dinara.

Uspešan biznismen

Milanović je osnivač kompanije Coing. Stoji iza razvoja aplikacija Clockify, Pumble, Plaky. Kompanija je promenila ime u Cake, ima milione korisnika, a vrednost je procenjena na više od jedne milijarde dolara, uprkos tome što nikada nije imala investicionu podršku, piše o firmi tada 021.

Nakon podrške studentima je u januaru 2025. godine bio meta hakerskih napada.

Politički postovi

Na platformi X Milanovićevi postovi su mešavina borbe za studentska prava u Srbiji, tvrdnji o korišćenju zvučnog topa u Beogradu koji je, misli on, američke proizvodnje, ali i pojašnjenja međuetničkih narativa na Balkanu.

„Studenti treba da budu jedini na izbornoj listi! To što je neko stariji ne znači da bolje odlučuje. Uvek možete angažovati konsultante za savet i pomoć u donošenju odluka. Profesori? Najgori izbor. Teoretišu, predaju, ali retko kad sprovedu bilo šta u delo. Budućnost pripada vama, ne njima!“, napisao je početkom maja.

Pre toga je postovao i da će „studentska lista biti entitet koji će privući desetine miliona dolara donacija za marketing kampanje i borbu protiv huljine krađe. Samo u USA postoji već preko 10 srpskih zajednica koje se pravno pripremaju da budu u situaciji da legalno doniraju novac ili plaćaju direktno za kampanje u skladu sa svim američkim propisima o finansiranju političkih aktivnosti“.