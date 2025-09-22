Iako vlast tvrdi da izbora neće biti skoro, Aleksandar Vučić i režimski tabloidi uveliko su u predizbornoj kampanji. Lajtmotiv je: hvala predsedniku na boljem životu

Iako izbori zvanično nisu raspisani – a, ako je verovati rečima predstavnika vlasti – neće ni biti barem do proleća sledeće godine, režim je uveliko u predizbornoj kampanji. Poslednja propagandna poruka u nizu je snimak naslovljen „Srbija podržava narod“ koji je na Instagramu podelio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a zatim ga preuzeli svi režimski tabloidi.

Kako se ono kaže – urednici su prepoznali temu. Glavna tema na naslovnim stranama režimskih portala danas (22. septembar) je sledeća: kako se zbog mera smanjenja cena koje je uvela država sada živi bolje.

Priča prati samohranu majku sa Voždovca Nedu Đorđević, koja se na snimku koji je podelio Vučić vraća iz kupovine. Zatim sledi njena priča: pošto joj je suprug preminuo pre 11 godina, a ona ostala sama sa dvoje dece, živela je teško.

„Odeš u prodavnicu pa ako ti baš ovo nije toliko potrebno, onda ostaviš to pa ’ajde to ćeš kupiti neki drugi mesec… Kupiš ovo što je potrebno“, priča Neda i dodaje da „naravno da znači ovo pojeftinjenje“.

„Kad kupuješ neku količinu na mesec dana, oseti se… Spremim ručak, doručak, sad će nam ostati i da imamo za večeru negde u gradu“.

„Doterivanje“ tabloida

Jasno je da je primarna svrha snimka da pokaže kako se, zbog nedavnih državnih mera ograničenja marži u trgovinskim radnjama, kupovna moć prosečnog čoveka povećala.

Nesumnjivo da je upravo priča samohrane majke tu da izazove emociju kod gledaoca.

Međutim, da nekome slučajno ne bi promakla prava vest – a to je da ništa od ovoga ne bi bilo moguće da nije Vučića i njegovih genijalnih mera – tabloidi su priču Nede Đorđević dodatno „doterali“.

Tako se uglavnom već u prvom ili drugom pasusu podseća da je mera umanjenja cena donesena „na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića“, iako od početka njenog primenjivanja nije prošlo ni mesec dana. Zatim se dodaju slobodne procene, pa tako

“Kurir” piše da „Neda vadi jedno po jedno iz kolica za kupovinu, sve što je pazarila u samoposluzi za decu, a to je danas kudikamo više nego što je bilo pre mesec dana“.

U “Kuriru” dodaju i da je „život mnogo lakši kad iza sebe imaš Srbiju koja podržava narod“.

„Danas, na sreću Nedine porodice, stvari stoje mnogo bolje i to zahvaljujući novim merama države za obične građane, za običan narod koji vredno radi svaki dan“.

Kampanja pre kampanje

Deljenje ovakvih snimaka, uz obaveznu distribuciju putem propagandne tabloidne mašinerije, sasvim je u skladu sa potezima vlasti u proteklih nekoliko nedelja.

„Vreme“ je već pisalo o tome kako je Srpska napredna stranka uveliko u kampanji. Kako je tada objasnio programski direktor CESID-a Bojan Klačar, naprednjaci su u svakom trenutku spremni za raspisivanje izbora.

„Postoji nekoliko poteza koji su u Srbiji uvek bili znak za predstojeće izbore, a koje SNS čini u poslednje vreme. To je čitav niz aktivnosti koje jesu predizborne. Od onog skupa u Požegi, preko skupova protiv blokada koji su održani proteklih nekoliko vikenda, povećanja minimalne cene rada, najavljenog povećanja penzija, donošenja ekonomskih mera. Čini mi se da vladajuća stranka ne želi da zatvori vrata izborima ni u jednom momentu. Zato povlači poteze koji mogu da im omoguće da raspišu izbore kada god oni procene”, dodao je izvršni direktor CESID-a.

Objasnio je da Srpska napredna stranka „razume da su izbori blizu čak i ako oni budu za godinu, godinu i po dana. Sa ovakvim događajima na terenu, sve što gledamo je predizborna kampanja”.