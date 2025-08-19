Jutro posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu, staklo još uvek štrči iz izloga i leži rasuto po trotoaru. Koliko je lako poseći se, najbolje zna predsednik Srbije Aleksandar Vučić
SNS u Cvijićevoj ima dve prostorije, koje razdvaja salon lepote. Pre nekoliko dana razbijena su stakla na prvom izlogu, dok je u ponedeljak uveče uništen i drugi.
Nijedan od razbijenih izloga nije adekvatno saniran – iza polomljenih stakala razvučen je najlon kako radoznali prolaznici ne bi mogli da vide u kakvom je stanju unutrašnjost prostorija. A radoznalih građana i te kako ima. Maltene svako ko je naišao ovim putem zastao je ispred jednog od razbijenih izloga. Neki su fotografisali, a drugi pokušlali da provire iza najlona.
Foto: VremeStaklo štrči i iz izloga
Ispred izloga je raspršeno staklo, koje seže čak do živice sa druge strane trotoara. U jednom trenutku nailaze dva uniformisana policajca, ali ne zadržavaju se ispred prostorija SNS-a.
Tako deluje da su demolirane prostorije Opštinskog odbora SNS Palilula potpuno bez nadzora. Međutim, u blizini, smešten u hladovini drvoreda i živicom zaklonjen od pogleda sa ulice, parkiran je crveno-crni skuter. Čovek na skuteru ima savršen pogled ka prostorijama naprednjaka i ka građanima koji ispred njih radoznalo zastajkuju. Možda je u pitanju pripadnik BIA ili policajac u civilu, možda neki član stranke koji je tu po zadatku, a možda i, naposletku, običan građanin koji je tu stao da se odmori.
Ipak, za pola sata, koliko smo bili u blizini, nije se pomerio nijednom.
A koliko je opasno staklo koje još uvek niko nije uklonio, najbolje zna predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Foto: VremeRasuto staklo po trotoaru
Koliko je opasno staklo
Pošto su demonstranti u ponedeljak uveče razlupali stakla na prostorijama Srpske napredne stranke, odatle ih je razjurila Žandarmerija. Ubrzo se na istom mestu pojavio Aleksandar Vučić, te je održao motivacioni govor svojim pristalicama koji se svodi na to da će još brže i jače ganjati „blokadere-teroriste“ koji sprovode „obojenu revoluciju“ za koju iz meseca u mesec kaže da ju je pobedio.
Postao je predsednik Srbije i hit na društvenim mrežama zbog snimka na kome, uprkos upozorenju obezbeđenja, hvata polomljeno staklo koje se dodatno lomi pod njegovim rukama.
Tviteraš Marko Marjanović, poznatiji kao Kristal Met Dejmon, pušten je iz pritvora. Njegov advokat prethodno je rekao da mu je u pritvoru uskraćeno pravo na lekarsku pomoć uprkos povredama glave koje je zadobio tokom intervencije policije
Čitav kordon Žandarmerije priveo je u Novom Sadu pokrajinskog poslanika PSG-a Radivoja Jovovića i strpao u policijsku maricu. Sve se odigralo pred građanima koji prostestuju ispred zgrade suda. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati
U otvorenom pismu 16 naučnika i investitora srpskog porekla navodi se da nasilje i kriza u Srbiji ugrožavaju ekonomski napredak i demografski opstanak, te da je jedini izlaz u organizovanju slobodnih izbora
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
