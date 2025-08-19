Jutro posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu, staklo još uvek štrči iz izloga i leži rasuto po trotoaru. Koliko je lako poseći se, najbolje zna predsednik Srbije Aleksandar Vučić

„Pazite gde stajete, ima stakla!“, viče majka svojoj deci koja protrčavaju ispred razlupanih prostorija Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici. Utorak je, 19. avgust, prethodne noći je grupa demonstranata demolirala izlog prostorija naprednjaka.

SNS u Cvijićevoj ima dve prostorije, koje razdvaja salon lepote. Pre nekoliko dana razbijena su stakla na prvom izlogu, dok je u ponedeljak uveče uništen i drugi.

Nijedan od razbijenih izloga nije adekvatno saniran – iza polomljenih stakala razvučen je najlon kako radoznali prolaznici ne bi mogli da vide u kakvom je stanju unutrašnjost prostorija. A radoznalih građana i te kako ima. Maltene svako ko je naišao ovim putem zastao je ispred jednog od razbijenih izloga. Neki su fotografisali, a drugi pokušlali da provire iza najlona.

Foto: Vreme Staklo štrči i iz izloga

Ispred izloga je raspršeno staklo, koje seže čak do živice sa druge strane trotoara. U jednom trenutku nailaze dva uniformisana policajca, ali ne zadržavaju se ispred prostorija SNS-a.

Tako deluje da su demolirane prostorije Opštinskog odbora SNS Palilula potpuno bez nadzora. Međutim, u blizini, smešten u hladovini drvoreda i živicom zaklonjen od pogleda sa ulice, parkiran je crveno-crni skuter. Čovek na skuteru ima savršen pogled ka prostorijama naprednjaka i ka građanima koji ispred njih radoznalo zastajkuju. Možda je u pitanju pripadnik BIA ili policajac u civilu, možda neki član stranke koji je tu po zadatku, a možda i, naposletku, običan građanin koji je tu stao da se odmori.

Ipak, za pola sata, koliko smo bili u blizini, nije se pomerio nijednom.

A koliko je opasno staklo koje još uvek niko nije uklonio, najbolje zna predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Vreme Rasuto staklo po trotoaru

Koliko je opasno staklo

Pošto su demonstranti u ponedeljak uveče razlupali stakla na prostorijama Srpske napredne stranke, odatle ih je razjurila Žandarmerija. Ubrzo se na istom mestu pojavio Aleksandar Vučić, te je održao motivacioni govor svojim pristalicama koji se svodi na to da će još brže i jače ganjati „blokadere-teroriste“ koji sprovode „obojenu revoluciju“ za koju iz meseca u mesec kaže da ju je pobedio.

Postao je predsednik Srbije i hit na društvenim mrežama zbog snimka na kome, uprkos upozorenju obezbeđenja, hvata polomljeno staklo koje se dodatno lomi pod njegovim rukama.

Konačno je jasno ko lomi prostorije: pic.twitter.com/VQL42v6pUH — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) August 18, 2025

„Izgleda da sam se isekao, nemoj ništa da mi dajete, imam ja maramicu, ništa strašno“, rekao je Vučić potom, pokazavši krvavu nadlanicu.

Ima tu i nešto poetično, jer predsednik svih građana u svojim obraćanjima redovno voli da naglašava kako će se za Srbiju boriti „do poslednje kapi krvi“.

Dok je odlazio iz Cvijićeve, Vučića su ispratile ovacije okupljenih pristalica, ali i zvižduci i psovke iz okolnih zgrada.