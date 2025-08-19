Protesti u glavnom gradu prerasli su u sukobe kada su kamenovane prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici. Policija je privela 16 učenika, dok je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je na ulicama bilo „od 2.300 do 2.400 blokadera“

Do sada je uhapšeno 16 učenika protesta u Beogradu tokom kojih su napadnute prostorije Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula, objavio je Tanjug.

Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je u Beogradu bilo „ukupno 2.300 do 2.400 blokadera koji su drastično narušavali javni red i mir“ i „svojom agresivnošću pokazali da imaju nameru da demoliraju, zapale prostorije SNS i napadnu policiju“.

Protestna okupljanja organizovana su i sinoć u više gradova u Srbiji. Grupa demonstranata je kamenicama demolirala prostorije SNS-a u Cvijićevoj ulici u Beogradu. Nakon toga pojavilo se vozilo sa pripadnicima Žandarmerije, koji su potisnuli demonstrante.

Demonstranti su se okupili i na Novom Beogradu, gde su bili u protestnoj šetnji.

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić obišao je napadnute stranačke prostorije u Cvijićevoj ulici.

„Pokušavaju da nam unište elementarne vrednosti na koje smo navikli. Pružaćemo im otpor i borićemo se na svakom mestu. Vratićemo ono što su nam oteli“, poručio je tom prilikom Vučić.