Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Jelena Jerinić kaže u razgovoru za „Vreme“ da su u toku postupci po prigovorima nakon izbora podneti u mnogo opština u Srbiji nakon izbora koji su održani 2. juna.

Prema preliminarnim rezultatima opozicije koji obuhvataju sva izborna mesta, opozicija je tada, između ostalog, pobedila i na Novom Beogradu i to sa 25 mandata koliko su u zbiru osvojile liste Kreni-promeni i Biramo Novi Beograd, dok je SNS osvojio 24 mandata.

„Imamo takođe i dokaze da su toku noći ispravljani zapisnici. Imamo jedan video-snimak ispravljanja zapisnika, a takođe i da je Opštinska izborna komisija ujutru nakon glasanja održala sednicu bez prisustva članova iz opozicije. Tačnije, oni nisu ni pozvani, niti su na bilo koji način obavešteni o ovoj sednici“, navela je Jerinić na konferenciji za novinare ispred Opštinske izborne komisije na Novom Beogradu.

Dodala je da su tražili uvid na brojnim opštinama, ne samo na Vračaru i na Novom Beogradu, ali da su ove opštine u fokusu javnosti.

Što se tiče prigovora, oni su podneti juče do osam uveče, i postoji rok da se o njima odlučuje, objašnja Jerinić. Kaže da su na Novom Beogradu podnosili prigovore koji se odnose na ispravljanje grešaka, a da se slično desilo i na Vračaru. U isto vreme, radi se i provera izbornog materijala, sa zahtevima za uvid koji su već podneti.

Dugotrajan proces



„To je dugotrajan proces, u kome nam se ne ostavlja dovoljno vremena. Daju nam se termini od po tri sata. Praktično, uz sva odugovlačenja, to ne daje moigućnost da pregledate dovoljan broj biračkih mesta. Taj uvid podrazumeva da ništa ne može da se beleži, fotografiše, niti da se na bilo koji drugi način snimi“, objašnja poslanica ZLF-a.

Na pitanje koje im se uvek nanovo posle svakih izbora postavlja, da li očekuje će državne institucije raditi svoj posao, ona kaže da je njihova dužnost kao učesnika u izbornom procesu da koristie sva sredstva koja su im na raspolaganju i da otkrivaju sve neregularnosti.

„A na institucijama je da reaguju“, kaže Jelena Jerinić. Ja kao pravnica uvek imam očekivanja da će one reagovati. Da li će one to zaista učiniti, ja to ne mogu da kažem. U krajnjoj liniji, sve je to pitanje odgovornosti. Možda sve te stvari ne mogu da utiču na sam izborni proces, ali za mene je veoma važno da javnosti bude dostupno ko je sve i na koji način učestvovao u izbornoj krađi. A što se izbori održavaju na nižim nivoima – pokazuje se da se taj krug ljudi sve više širi“.

Šta rade institucije

Imaju, kaže, informacije da su na Novom Beogradu, dok dok oni čekaju na uvid, stvari menjane u nekim od vreća sa izbornim materijalom što je, naravno, zakonom zabranjeno i predstavlja krivično delo. Pitanje je šta će moći da pronađu prilikom vida u birački materijal, kada im to konačno bude bilo omogućeno.

Podsećanje na izbornu krađu 1996. godine

„Često čujem od političara da među građanima vlada apatija, da su ljudi bezvoljni, ali ja ne mogu da poverujem u to i ne mogu da koristim te reči. Zato i mislim da je ljudima koji su na ove izbore izašli stalo do narodne volje i rezultata, da im je stalo da se neko za koga su glasali na sve načine bori za te glasove. Na kraju krajeva, mislim da će u zavisnosti od onoga šta ćemo otkriti i objaviti zavisiti reakcija građana“, kaže Jerinić.

A bez narodnog buđenja se promena neće dogoditi. Ona veruje da su ljudi spremni da reaguju i da se to videlo tokom izbornog dana, da to pokazuje i situacija u Nišu.

Mnogi ove sadašnje izborne prevare porede sa onima iz 1996. godine, ali je tada bilo drugačije, objašnja naša sagovornica, krađa je bila mnogo manje sofisticirana. Jeste da ima sličnosti sa ovim prepravljanjima izbornih zapisnika i slično, ali „krađa koju sprovodi SNS je daleko složenija“.

U krađu je upregnut čitav sistem

„Srpska napredna stranka je angažovala čitav sistem. Počevši od izbornih zakona koji su bukvalno prepravljani 2022. godine, tako da se ostavljaju određene mogućnosti za tako nešto. Slično nešto smo doživeli i na decembarskim izborima, pa je čitav slučaj dospeo do Ustavnog suda“, kaže Jelena Jerinić.

Podsećam da je sada međunarodni faktor drugačiji, jer je onomad uključivanje međunarodnih aktera bilo intenzivnije. Na kraju krajeva, sve se završilo nekom vrstom posredovanja i posebnog zakona koji je donet. Nakon toga je opozicija došla na vlast u pojedinim gradovima“.

Šta znači vraćanje mandata Kreni-Promeni

Na odluku liste „I ja sam Beograd“ Save Manojlovića da vrati mandate u skupštinama Beograda i Opštine Novi Beograd, ona kaže da se pitanje o povlačenju mandata pojavilo i nakon decembarskih izbora.

„Koliko sam ja mogla da čujem, to ne znači da će oni davati ostavke, i ono što je jedino pomenuto je da neće uzimati odborničke nadoknade, koje su u slučaju gradskih opština zanemarljive i da neće učestvovati u radu skupština“, kaže Jerenić. „Ono što ne znamo je da li će uzimati sredstva za finansiranje iz budžeta, koja idu nevezano za ove odborničke nadoknade“.