Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će u utorak, 31. decembra, važiti red vožnje za radni dan na svim linijama gradskog prevoza.

Redovne noćne linije počeće sa radom u 22 časa. U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom dva sata ranije, odnosno u 22 časa umesto u 24, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži.

Redovne dnevne linije 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 radiće do 22 časa po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22 časa isključuju se iz saobraćaja. Od 22 do 4 časa, vozila sa ovih linija će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama, s tim što će, umesto linija 29 i 40, raditi privremene autobuske linije 29A i 40A.

Linije 100, 300, 400, 500, 600 i 700 radiće po važećem redu vožnje do kraja rada.

Na ostalim gradskim linijama ostvaruju se poslednji polasci koji su planirani, zaključno sa 23 časa. Sva vozila koja imaju planirane polaske posle ovog termina, isključuju se iz saobraćaja.

Od 22 do 23 časa preklapaće se dnevni i noćni novogodišnji saobraćaj.

Prevoz u prvim danima 2025.

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, od 1. do 7. januara 2025. godine važiće za sve linije sledeća organizacija saobraćaja:

u sredu i četvrtak, 1. i 2. januara, red vožnje za nedelju;

u petak, 3. januara, red vožnje za radni dan;

u subotu, 4. januara, red vožnje za subotu;

u nedelju, ponedeljak i utorak, 5. 6. i 7. januara, red vožnje za nedelju.

Od srede, 8. januara, uspostavlja se redovan režim saobraćaja.

Potpuna obustava saobraćaja na Gazeli zbog vatrometa

Zbog dočeka Nove godine u Beogradu na vodi doći će do izmene u saobraćaju na desnoj obali Save u noći između 31. decembra i 1. januara, saopštio je „Beograd na vodi“.

Od 18.00 časova 31. decembra do 2.00 časa 1. januara za saobraćaj će biti zatvoreni delovi Bulevara Vudroa Vilsona, od raskrsnice sa Ulicom Nikolaja Kravcova do skretanja za Beogradski sajam, kao i Ulica ideja i Hercegovačka ulica, od raskrsnice sa Ulicom vožda Đorđa Stratimirovića do Ulice Nikolaja Kravcova.

Kako se navodi u saopštenju, od 23.50 31. decembra do 00.10 1. januara na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja preko mosta Gazela, zbog novogodišnjeg vatrometa u Beogradu na vodi.