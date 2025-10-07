Predizborna kampanja na Kosovu prošla je relativno mirno. U srpskim sredinama dominira Srpska lista. Šta Srbi koji žive na KiM mogu da očekuju od lokalnih izbora

Nedelju dana pred početak predizborne kampanje na Kosovu predstavnici Srpske liste bili su na liturgiji u crkvi Svetog Save u Južnoj Mitrovici. Poveli su sabom i kamermana. Po završetku liturgije, tek što što su izašli iz crkve, video je već bio na Instagram profilu člana Srpske liste Igora Simića. Sa njim na liturgiji bio je kandidat za gradonačelnika za opštinu Severna Mitrovica Milan Radojević i kandidat za odbornika u toj opštini Nemanja Biševac.

Početak predizborne kampanje označili su u ponoć na šetalištu, a jutro na predizbornoj konvenciji na Fakultetu tehničkih nauka u Severnoj Kosovskoj Mitrovici.

Na to su studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su mesecima unazad odavali 16-minutnu poštu za stradale u Novom Sadu, regovali i napisali da je to „kršenje autonomije poslednje srpske institucije radi samopromocije izdajnika“.

Svi za brata Milana

Ispred fakulteta i u zatvorenom prostoru vijorile su se srpske zastave, nizala obećanja, a građani klicali Srpskoj listi. Na zidu u amfiteatru stajao je natpis: „Svi za brata Milana!!!“. Ostalo je nejasno na koga se poruka odnosila – da li na kandidata za gradonačelnika Milana Radojevića ili nekadašnjeg potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića koji je priznao da je rukovodio oružanim sukobom u Banjskoj nakon čega je formalno podneo ostavku na mesto potpredsednika ove liste.

Srpska lista nizala je konvencije u 10 opština u kojima su se kandidovali. U Zubinom Potoku kandidat za gradonačelnika Miloš Perović poručio je građanima da im se obraća kao njihov prijatelj sa željom da postane „deda zajedno sa svima“.

Nosilac liste u Zubinom Potoku Srđan Vulović rekao je da su pogrešili što su izašli u novembru 2022. godine iz institucija.

Aludirajući na Aljbina Kurtija i Pokret Samoopredeljenje Vulović je rekao da njega (Kurtija) niko ne voli – ni Srbi ni Albanci. Međutim, vole ga Srbi koji su se „prodali za kultivator i frezu“.

Veliko finale predizborne kampanje Srpske liste biće 8. oktobra kada je zakazan nastup Breskvice u Severnoj Mitrovici. Karte za ovaj koncert zainteresovani uzimaju upravo u sedištu Srpske liste.

Izlazak iz institucija

Kakvu težinu ima priznanje više kandidata Srpske liste da su pogrešili kada su u novembru 2022. godine izašli iz kosovskih institucija? Politikolog Ognjen Gogić za „Vreme” pojašnjava da Srbima to ne znači puno.

„Srbima je važno da im lokalne strukture (kosovski sistem) ne zagorčavaju život. Više ih zanima šta dobijaju iz Srbije i šta Srbija može da učini. Tu je Srpska lista jedina koja govori u ime Beogradu”, kaže Gogić.

Dodaje da su albanske vlasti donele neke odluke kojima su se Srbi protivili, ali da ih više zanima šta će im Srbija pružiti, u vidu usluga, zaposlenja ili materijalne pomoći.

„Srpska lista igra na tu kartu sve vreme”, ukazuje Gogić.

A, šta će značiti ukoliko se vrate politički predstavnici Srba u opštine? Gogić odgovara da ništa neće promeniti, osim što više neće biti provokativnih poteza albanskih opštinskih vlasti.

„Ne bi trebalo da bude toga da albanski gradonačelnici i opštinske strukture mogu da menjaju nazive ulica, da uklanjaju različite natpise u gradu (kao ćirilični znak „Volim K. Mitrovicu“), to je jedna razlika. Neće biti provokacija u vidu slanja opštinske inspekcije u neke srpske objekte i prodavnice. U poslednje vreme Srbi su često plaćali kazne opštinskim inspekcijama, a neke radnje su i zatvorene”, objašnjava sagovornik „Vremena“.

Međutim, Srbi se vraćaju na izborne funkcije, a ne u administraciju.

„Opštini će biti otežan proces zapošljavanja jer je za to potrebna saglasnost Vlade, odnosno nadležnog ministarstva. A, ministarstvo i vlada mogu i da preskoče lokalne samouprave i da sami sprovode neke stvari, da sprovode, na primer, ekspropriaciju ili neki projekat koji ministarstvo pokrene. Očekuje se da će se nastaviti praksa mešanja Vlade u rad lokalnih samouprava, te da će se dosta ograničiti prostor u kojem mogu da deluju nove lokalne vlasti”, ukazuje Gogić.

Samoopredeljenje – kamen temeljac za albansku školu na severu

Samoopredeljenje nije imalo na severu veliki skup kao što je to bilo za parlamentarne izbore kada je Aljbin Kurti obećao da će osvojiti pola miliona glasova. U ovoj predizbornoj kampanji Samoopredlejenja u Severnoj Mitrovici na bini su intonirane albanska i kosovska himna. Skup je obezbeđivalo više pripadnika Kosovske policije.

Međutim, tokom trajanja predizborne kampanje kosovska vlada u tehničkom mandatu sa Kurtijem na čelu imala je niz akcija. Zatvoreni su PIO fond i RFZO u Severnoj Kosovskoj Mitrovici koji rade u sklopu državnog sistema Srbije; uklonjen je ćirilični znak „Volim K. Mitrovicu“ i postavljen novi sa grbom opštine severna Mitrovica i latiničnim naptpisom „Volim Mitrovica“; promenjena su sedišta u sportskoj hali u Mitrovici koja su bila u bojama srpske zastave, pa su sada u zeleno-belim bojama opštine Severna Mitrovica.

Najavljena je i primena Zakona o strancima, kao i ukidanje mogućnosti vožnje automobila sa srpskim tablicama uz ovlašćenje.

Kurti je postavio kamen temeljac za albansku školu u severnom delu Mitrovice u naselju Bošnjačka.

Ostali predstavnici kosovskih Srba

Srpska demokratija svoju kampanju počela je rečenicom da je „Srpskoj listi otkucao sat“. Istovremeno je Srpska lista nosila satove koji kao otkucavaju vreme aktuelnim albanskim gradonačelnicima u četiri opštine na severu Kosova.

Uz duvanje svećica na torti ispred rupa na asfaltu koje tu stoje godinama, Srpska demokratija obećala je na društvenim mrežama rešenje niza lokalnih problema, te izgradnju bolje staze za šetnju i klupe na njoj. Kandidat za gradonačelnika ove liste Aleksandar Arsenijević zbog pronađenog oružja, na imanju na kome se nalazio njegov konj, i dalje nije na Kosovu jer bi po ulasku bio uhapšen.

On je zato došao pre nedelju dana na Jarinje i podigao šator blizu administrativnog prelaza sa srpske strane. Tvrdi da čim postane gradonačelnik ulazi na Kosovo.

Gogić podseća da nikada veći broj srpskih partija nije učestvovalo na izborima.

„Srpska demokratija i Narodni pokret su više uložili u kreativnost na društvenim mrežama kako bi nadomestili što trenutno građanima ne mogu da ponude ništa konkretno”, objašnjava naš sagovornik.

On navodi primer Nenada Rašića i njegove stranke Za slobodu, pravdu i opstanak koja se, kao i Srpska lista, bavila funkcionerskom kampanjom, te su građanima delili kuće i različite grantove za pomoć. Razlika je samo ta što je pomoć dolazila iz kosovskog sistema.

Postoje i srpske stranke koje nisu posebno predstavljene, kao što su Kosovski savez ili Narodna pravda, te da se oni najviše oslanjaju na direktan kontakt sa ljudima. „Ti kandidati za odbornike zovu svoje poznanike, prijatelje, porodicu da glasaju za njih.”

Gogić ukazuje da su opozicioni politički predstavnici kosovskih Srba presudili time što su izašli u toliko različitih kolona, te da je to samo ojačalo podršku koju uživa Srpska lista.

Mogući rezultati

Kampanja je prošla mirnije nego što se pretpostavljalo, ukazuje Gogić, nisu pale neke preteške reči. „Kampanja se više fokusirala na lokalne teme, ali bez većih tenzija.“

Šta da očekuju građani u opštinama sa srpskom većinom?

Gogić kaže da se očekuje ubedljiva pobeda Srpske liste. „Mislim da je tu samo pitanje u kojoj meri Albanci i albanske stranke mogu da uzmu više odbornika u nekim opštinama, recimo u Gračanici, Mitrovici, možda u Klokotu”, ukazuje naš sagovornik.

Zaključuje da se eventualno drugi krug može održati u Kosovskom Pomoravlju, Klokotu (gde se tradicionalno odigrava drugi krug) ili Ranilugu. „To je jedina nepoznanica, ali mislim da će u svim opštinama u prvom krugu da pobede kandidati za gradonačnike Srpske liste.”

