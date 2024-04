Ivan Vujačić, veteran srpske politike i diplomatije, jednom je čuo analogiju koja se dobro može primeniti na srpsku spoljnu politiku – ko ne ume da jaše dva konja istovremeno, onaj nema šta da traži u cirkusu.

Kako Vujačić priča za „Vreme“, prolazi srpsko doba jahanja zapadnog i istočnog konja. Za taj cirkus više nema ni prostora ni volje na Zapadu.

„Srbija pokušava da jaše ta dva konja, ali ako i dalje želimo da idemo ka EU, balansiranje tog tipa više neće biti moguće. Ni kada je reč o Rusiji, ni kada je reč o Kini, jer i Evropa počinje drugačije da gleda na Kinu i njenu ekspanziju“, kaže ovaj bivši srpski ambasador u SAD.

„A moram da dodam – Srbija je davno napustila evropski put i to se vidi na više načina“, navodi Vujačić u velikom intervjuu za „Vreme“ koje na kioske stiže u četvrtak (4. april).

Vodi se politika „pretend and extend“

Prema njegovim rečima, na Zapadu se itekako registruje i atmosfera u medijima, i čestitke Putinu na izbornoj pobedi i sve prijateljske fudbalske utakmice.

Ali, i dalje „niko ne sme tako javno da izgovori“ da je Srbija zapravo odustala od evropskog puta.

„Mi živimo u situaciji i politici koju zovem pretend and extend (pravimo se i odugovlačimo). To radi Srbija, to radi i EU koja je zapostavila ovaj prostor, što je, po mom mišljenju, ogromna greška“, navodi on.

„Istovremeno, u Srbiji ne postoji politička volja da se zaista ide ka EU, a još gore, stvara se takvo javno mnjenje da je sada više protivnika tog puta nego što je to bio slučaj pre deset godina“, zaključuje Vujačić.

