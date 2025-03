Šezdeset odsto građana Srbije podržava aktuelne studentske proteste, dok se od 32 odsto tim protestima protivi, pokazuje israživanje Nove srpske političke misli koje „Vreme” objavljuje u novom broju u četvrtak (20. mart).

Interesantno je da 44,7 odsto ljudi podržava i ideju da se studenti politički organizuju i pojave na nekim narednim izborima – s tim što je 26,8 odsto reklo i da bi bilo sklono da za tu „studentsku” opciju i glasa (a još 26,3% kaže da bi za nju „možda glasalo”).

Prva prednost opozicije

Đorđe Vukadinović piše da uprkos prividu hladnokrvnosti koju glumi predsednik Srbije, Vučićeva pozicija podseća na pile koje se zapliće u sopstvene političke i propagandne kučine.

„Drugim rečima, on je ovih prethodnih meseci slabio, takoreći, svakodnevno. U bajku o ‘istorijskom’ i ‘nikad većem’ rejtingu ne veruje verovatno više ni on sam (mada to nije sasvim jasno). Ali, što je važnije, u to sve manje veruje i njegovo okruženje i ‘srednji SNS ešaloni’. Zato mu je trebao ‘kraj’ i zato je upravo on, a ne student ili opozicija, forsirao priču o ‘Danu de’”, pišemo u novom broju.

Naime, prema istraživanju, rejting Srpske napredne stranke pao je na 36 odsto bez neizjašnjenih građana.

Sa neizjašnjenima, na pitanje za koga bi glasali, oko 33 odsto bira vlast, a 41 opoziciju, dok je 26 odsto neopredeljenih.

Ovo je prvi put od dolaska SNS-a na vlast da se u istraživanju na republičkom nivou detektuje ovakva prednost opozicije.

