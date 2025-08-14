Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin saopštio je da se „vraća sa godišnjeg odmora da bi bio uz saborce“, dan nakon sukoba u tom gradu. Predsednik Srbije se sa druge strane zahvalio ljudima koji čuvaju prostorije SNS-a zato što funkcioneri nisu tu, „već su na plažama sa kamenčićima i peskom“

Dan nakon veliki sukoba u Novom Sadu, ali i drugim gradovima Srbije, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin saopštio je da se vraća sa godišnjeg odmora, kako bi, prema njegovim rečima, bio uz saborce.

Nije poznato otkad je Žarko Mićin na godišnjem odmoru, ali se u javnosti nije pojavljivao nekoliko dana. Međutim, na društvenim mrežama su danas objavljene fotografije gradonačelnika Novog Sada na plaži i u moru.

Upravo zbog toga se oglasio i sam Mićin, potvrđujući da jeste na odmoru, sa porodicom, u Grčkoj.

„Osim što pokušavaju da ukinu slobodu drugačijeg mišljenja, izražavanja i bavljenja politikom, blokaderi žele da ukinu pravo na slobodan život i godišnji odmor. Da, bio sam sa porodicom na odmoru, bili smo na Tasosu. I, kao odgovoran čovek, vraćam se u Novi Sad da budem uz svoje saborce i sugrađane“, napisao je Mićin na društvenoj mreži Iks.

SNS do nogu potučen u Novom Sadu, bukvalno, a za to vreme gradonačelnik Žarko Mićin na Tasosu. Hahah za koga vi dobijate batine haahahahha pic.twitter.com/q95T3wENAZ — Kristal Met Dejmon (@good_neighbor) August 14, 2025

Zbog vrlo napetog trenutka u kome je Mićin odlučio da uživa na godišnjem odmoru, prozivke su stigle i od Vučića.

Predsednik Srbije izvinio se u sredu uveče svim „divnim običnim ljudima“ koji čuvaju prostorije stranke zato što funkcioneri nisu sa njima, „već su na plažama sa kamenčićima i peskom“.

Žarko Mićin: „U Novom Sadu se dogodio akt čistog terorizma“

Gradonačelnik poručuje da se u Novom Sadu u sredu uveče dogodio „akt čistog terorizma“, te da nije bilo šetnje, niti protesta, već „unapred pripremljene terorističke akcije, koja je za cilj imala da se u potpunosti demoliraju i unište prostorije Srpske napredne stranke, samo zato što u njoj borave građani Novog Sada koji drugačije misle“.

„Kao gradonačelnik najoštrije osuđujem terorističku akciju kojoj je svedočio ceo Novi Sad, i cela Srbija. Niko ne sme da napada tuđe prostorije, niti da povređuje druge ljude koji veruju u demokratsko pravo da budu u svojim prostorijama, a da ih niko ne ugrožava“, naveo je Mićin.

On je pozvao i policiju i istražne organe da pod hitno pronađu i liše slobode „sva lica koja su učestvovala u terorističkom napadu na prostorije SNS-a“.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.