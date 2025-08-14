Pucnjava na protestu u Novom Sadu

14.avgust 2025. Bojan Bednar

Miloš Vučević zloupotrebio „Kobre“

Osim što je svojim postupkom ugrozio sopstvenu bezbednost, Vučević je ugrozio i bezbednost pripadnika „Kobri“, ali i bezbednost svog sina koji je takođe bio u prostorijama SNS-a, i koga su „Kobre“ takođe dužne da obezbeđuju

Pucnjava na protestu u Novom Sadu

14.avgust 2025. I.M.

Pucanje iz pištolja u Novom Sadu: Zašto Miloša Vučevića čuva sedam kobri?

Nakon što je pripadnik Vojske Srbije ispalio hitac u vazduh tokom sukoba ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu, oglasili su se direktor VBA, lider naprednjaka Miloš Vučević i sam vojnik. Ipak, na ključno pitanje nema odgovora: zašto predsednika jedne političke partije obezbeđuje sedam pripadnika specijalne vojne jedinice