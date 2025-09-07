Pendreci, suzavac i šok-bombe došli su sa najavom u Novom Sadu, a to bi moglo da ima dugoročne posledice

Ko zna koja brutalna reakcija policije prema većinom mirnim demonstrantima pokazuje da vlast jedino nasiljem misli da opstane, kažu sagovornici Dojče velea. Ali, to bi se režimu moglo obiti o glavu.

Pendreci, suzavac i šok-bombe došli su sa najavom. U petak uveče (5. septembar), sat pred nasilje u Novom Sadu, MUP je saopštio da ima informacije da učesnici skupa nameravaju da napadnu policiju.

Bio je to skup pod parolom „Srbijo, da li se čujemo?“, organizovan je u znak protesta jer je policija i prvog septembra rasterala i tukla demonstrante posle skupa povodom deset meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Sukobi u petak počeli su kada je grupa momaka navodno napala policiju ispred zgrade Filozofskog fakulteta, mada ima očevidaca koji tvrde da se policija već bila spremila i navukla gas-maske, te da je bez povoda krenula na masu građana.

Masovni maltretman građana

Pravnik i bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za DW ocenjuje da policija u Novom Sadu „demonstrirala do skora neviđene resurse i silu i primenila ih brutalno, iako za to nije bilo stvarne potrebe“.

„Građani i studenti u ogromnoj većini nisu bili nasilni i nisu želeli sukob, ali su, kad je sukob izbio, masovno bili izloženi žestokom maltretmanu“; kaže on.

Iako podvlači da nema pouzdanih činjenica, kaže da ima razloga da se veruje kako je prvobitni napad na policiju bio delo „provokatora koji su želeli da skup kompromituju i predstave kao nasilan, izazovu reakciju policije i predstave je kao logičnu i opravdanu“.

Poslanik Zeleno-levog fronta Robert Kozma bio je u petak uveče na skupu u Novom Sadu.

„Taj protest ne može da se posmatra odvojeno od napada i nasilja koji su režimski kriminalci uz saglasnost policije sproveli u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu, Valjevu i drugim gradovima u Srbiji“, kaže on za DW.

„Ukoliko uzmemo u obzir i da režim ne želi da ovaj sukob razreši u institucijama, niti raspisivanjem izbora, jasno je da će se kreirati veoma napeta situacija na ulicama naših gradova. Režim je to i želeo kako bi imao opravdanje za policijsku represiju i brutalnost. To je počinjeno i u petak u Novom Sadu, a unapred izdato saopštenje policije da će oni biti napadnuti bila je uvertira i opravdanje za apsolutno neprimerenu reakciju policije“, ocenjuje Kozma.

Sličnog mišljenja je i advokat Božo Prelević koji kaže da proteste u Srbiji i inače karakteriše to da nasilje izazivaju „ili pripadnici Srpske napredne stranke ili policija“.

„Nekome iz vlasti je bilo potrebno to nasilje i on (Aleksandar Vučić) je to iskoristio, pokušavajući da dokaže da se radi o nasilnim protestima“, navodi Prelević.

Još jedan izliv besa predsednika države

Posle protesta u Novom Sadu, održana je konferencija za novinare Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića.

Govorio je uglavnom Vučić, koji je rekao da je policija „strogo profesionalno“ uradila svoj posao i naglasio da je reagovala 12 minuta pošto su demonstranti počeli da ih napadaju pirotehničkim sredstvima, šipkama i kamenicama.

Kopredsednicu Evropske zelene partije Vulu Ceci i poslanika Evropskog parlamenta iz Zelene partije Rasmusa Nordkvista, koji su bili na skupu u Novom Sadu, nazvao je „ološem“ i zapretio im krivičnim gonjenjem jer su, kako je naveo, došli da „ruše Srbiju“. Oni su posle toga napustili zemlju.

„Nasilje i zastrašivanje“ za ostanak na vlasti

I avgust je u Srbiji obeležen žestokim akcijama policije tokom demonstracija širom zemlje. Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću stigle su brojne pritužbe zbog prekomerne upotrebe sile policije, a njena brutalnost posebno je bila vidljiva 14. avgusta, kada su povređene i privedene desetine učesnika protesta u više gradova.

„Naprednjačkom kriminalno-koruptivnom režimu je ostalo još samo golo nasilje i zastrašivanje građana kao način da opstanu na vlasti“, tvrdi opozicioni političar Kozma.

„Kako se bude povećavala bezizlaznost njihove situacije, to će posegnuti za sve većim brojem policajaca koje će slati na građane, za kriminalcima kojima će obećavati blagostanje i amnestiju ukoliko stanu u prvi red odbrane režima“, ocenjuje Kozma.

Prelević naglašava da izazivanje nasilja aktuelnih vlasti ima „jasnu agendu“, a to je da demonstrante prikaže kao nasilnike. „I da onda sva sredstva protiv njih budu dozvoljena, pa bi on (Vučić) to iskoristio za dodatnu represiju“, navodi Prelević.

„Pogrešna ideja koja izaziva kontraefekat“

I Rodoljub Šabić navodi da potezi vlasti u Srbiji ukazuju da njihovi predstavnici misle da im je nasilje jedino što im je preostalo.

„Nasilje ne može doneti ništa dobro nikom. Za dramatičnu situaciju u kojoj se nalazi srpsko društvo rešenje se mora tražiti u izborima – pravim, demokratskim, poštenim“, naglašava Šabić.

On dodaje da je cilj korišćenja „blindiranih vozila za razbijanje demonstracija, velikih formacija policije i Žandarmerije, ogromne količine hemijskih i eksplozivnih sredstava i batinanja samo jedan“, a to je izazivanje straha među učesnicima desetomesečnih protesta u Srbiji.

„Ali ideja je pogrešna i izaziva obrnut efekat. Evidentno je da brutalna sila umesto straha izaziva sve jače ogorčenje i bes“, naglašava Šabić.

Iako očekuje pojačanje represije, Božo Prelević podseća da na svaki „suzavac ili pendrek“ građani reaguju tako što „uporno izlaze na ulice i pokušavaju da ne daju sopstveni suverenitet nad državom“.

U Beogradu i nekoliko gradova u Srbiji već u subotu (6. septembar) su održani protesti zbog postupanja policije u Novom Sadu. Studenti u blokadi su za ponedeljak (8. septembar) ispred Vlade Srbije najavili protest pod nazivom „Indeks je jači od pendreka“.

„Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulicama“, saopštili su studenti u blokadi.