Ministar odbrane Bratislav Gašić osudio je proteste ispred kuće u kojoj živi bivši premijer Srbije i aktuelni predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenivši da se to nikako ne može nazvati političkom borbom niti građanskim aktivizmom već isključivo nasiljem i anticivilizacijskim ponašanjem.

„Mahniti i bezidejni, prezreni od svakog normalnog građanina, blokaderi su danas divljali pod prozorima porodice Vučević pokazujući, po ko zna koji put za ovih osam meseci isto lice nasilja i prostakluka. Ideološki nusprodukti Gruhonjić Dinka urlali su, psovali i vređali čoveka čiji intelekt, sposobnosti i čovekoljublje sagledavaju isključivo iz perspektive bubašvabe. Nisu marili ni za njegovu porodicu, ni za komšije kao što ne mare za životne potrebe i prava svojih sugrađana ugrožavajući ih svakodnevno“, izjavio je ministar Gašić.

Narod je, podvlači on, odavno prozreo njihovu podlost i licemerje.

„Niti jedna konstruktivna ideja, niti jedan predlog za unapređenje života građana… Ništa od toga nismo čuli od kontejner-revolucionara. Doduše, predložili su da priznamo da smo genocidan narod, išli da se klanjaju neprijateljima srpskog naroda, pozivali na obustavljanje razvojnih projekata… to je njihova politika. Ali pre svega, važno im je da fizički unište svakog ko se njihovom bezumlju protivi“, rekao je Gašić.

Miloša Vučevića lično, ocenio je ministar odbrane, nije uplašio „vandalizam“.

„Miloš je hrabar i mudar čovek. Vrhunski pravnik. On se takvih kukavica i bukača u čoporu ne boji. Čitav život se borio za Novi Sad i Srbiju pobeđujući takve i njima slične. Žao mi je njegove porodice i komšija koji su prisustvovali tim gnusnim scenama“, rekao je Gašić i poručio da je plan rušenja države propao te da su situacije poput današnje, poslednji trzaji propale ideologije.

I ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je „najoštrije“ osudio dolazak demonstranata ispred Vučevićeve kuće.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govori o „fašističkim metodama“, ali da hrabri Vučević pred njima neće pokleknuti.

Podrša Vučeviću stiže od odbora SNS-a širom Srbije.

Vučević: Jači smo nego što teroristi misle

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je sinoć, povodom protesta građana u Novom Sadu, da su „Vučevići jači nego što teroristi mogu da zamisle“.

Građani Novog Sada okupili su se večeras ispred zgrade u Ulici Branimira Ćosića, u kojoj je prijavljen da stanuje Vučević.

„Oni su javno pozivali da se ide na adresu gde živi moja porodica. Žao mi je jedino komšija što moraju da trpe to sve“, rekao je Vučević u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da je sa svojom porodicom i da su svi dobro.

Јачи су Вучевићи него што терористи могу да замисле.🇷🇸❤️

Vučević je rekao i da su mu „izbacili mlađeg sina iz gimnazije i da su ga maltretirali u školi“.

„Sve smo doživeli, nema šta nismo“, istakao je Vučević i naveo da „nacisti idu na tuđu kućnu adresu“.

„Mi to nikad ne bi radili i nikad ne bi pripadao politici koja bi to radila. Oni očigledno pate za građanskim ratom. Pate da se prolije krv. Još jače ću se boriti protiv njih i još jače ću ih kritikovati i ukazivati na pogubnost njihove terorističke, blokaderske politike, jer to bi bila propast i za Novi Sad i za celu Srbiju“, poručio je Vučević.

Kako su naprednjaci zastrašivali političke protivnike

Uprkos njegovim tvrdnjama da on ne pripada političkoj opciji čije bi pristalice protestovale ispred kuće nekog od političkih oponenata, vredi podsetiti da je ova izjava Vučevića daleko od istine.

Naime, dok su građani Srbije u proleće 2020. godine, tokom pandemije kovida-19, bili zatvoreni u svojim domovima usled policijskog časa, pristalice režima su imale slobodu da organizuju mitinge pod otvorenim nebom. Jedan od najupečatljivijih primera te atmosfere političkog zastrašivanja dogodio se 30. aprila 2020. godine, kada su ispred zgrade u kojoj živi Dragan Đilas, lider opozicione Stranke slobode i pravde, postavljeni zvučnici sa kojih su se emitovale poruke uvredljivog i propagandnog sadržaja.

Zvučnici su postavljeni na krov zgrade u Ulici Grčića Milenka, a ispod njih su se okupile grupe maskiranih muškaraca, od kojih su neki nosili baklje. Okupljeni su uzvikivali parole protiv Đilasa, palili pirotehniku i puštali snimke s razglasa u kojima se opozicioni lider označava kao „tajkun“ i „izdajnik“.

Sve se odigravalo u neposrednoj blizini stana u kome su živela Đilasova deca sa majkom.

Zvučnici su se čuli širom kraja, a stanari su iz svojih domova snimali i objavljivali scene koje su po atmosferi više podsećale na režirane parade sile nego na bilo kakav spontani građanski izraz. I sve to – u vreme dok je građanima bilo zabranjen izlazak iz kuća posle 17 časova.