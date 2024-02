Na značajan pad Srbije, koja je kvalifikovana kao „delimično slobodna zemlja“, za tri poena uticali su „pokradeni izbori i mogućnost da su uticali na rezultate u ključnim izbornim trkama kao što je Beograd“, rekla je za Glas Amerike (VOA) ekspertkinja Fridom hausa za Balkan Aleksandra Karpi.

Drugi faktori su: opadajuća transparentnost u poslednjih nekoliko godina, jer je sve teže da se pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja; pad indikatora političkih debata, što je rezultat brutalnog omalovažavanja opozicionih političara i drugih kritičara režima; praćenje lica iz opozicije. Sve to utiče na ljude da se klone javnih, pa čak i privatnih rasprava o politici, da učestvuju u slobodnom i otvorenom demokratskom diskursu.

„Znate, sada postoji stvarni strah da li će doći do neke vrste odmazde, ako se oštro suprotstavite ovoj vlasti. Dakle, generalno, slika koja se pogoršava, zar ne? I zaista se rapidno pogoršava situacija po pitanju političkih prava, građanskih sloboda i uopšte slobode u Srbiji“, kaže Karpi.

Kada se sve sabere nameće se pitanje da li će politička prava i slobode građana biti dodatno ograničene. Karpi ne želi da spekuliše kakav će biti odgovor srpske Vlade na sve učestalije zahteve građana da se čuje i njihov glas, ali konstatuje da je „ukupna slika negativna“, a za to u izveštaju Fridom hausa postoje dokazi.

Srbija nije usamljen slučaj. Na globalnom nivou 18 godina zaredom beleži se pad sloboda. U čitavom svetu dolazi do pogoršanja građanskih sloboda i politička prava, „govorimo o ozbiljnim pretnjama po pluralizam“ gde god se okrenemo.

Sa padom od 3 poena prošle godine Srbija se nalazi u društvu Rusije, Siera Leone, Nikaragve, Malija, Madagskara, Izraela i Pojasa Gaze, Gvatamale, El Salvadora, Ekvadora i Burkine Faso. Veći pad sloboda zabeližili su samo Sudan, Peru, Tunis, Niger i Nagorno-Karabah.

Napredak Crne Gore

Crna Gora se po indeksu sloboda našla na 81 prvom mestu. Ona je, uz Češku, jedna od zemalja sa najvećim poboljšanjem stanja sloboda u Evropi prošle godine i dobila je dva dodatna poena.

„Videli smo poboljšanje u kapacitetu opozicije da skine sa vlasti DPS i Mila Đukanovića koji su decenijama vladali“, kaže Karpi.

Uočeni su i pokušaji nove Vlade da se izvuče iz ustavne krize, Ustavni sud ponovo funkcioniše. To je dovelo do poboljšanja kada je reč o procesima koji se vode, pomaže da manji broj sudskih slučajeva ostaje zaglavljen i da građani brže stižu do pravde.

„Iako ima još prostora da se napreduje, kada je reč o mogućnosti građana da učestvuju u demokratskom procesu i imaju funkcionalnu vladu – definitivno smo na putu poboljšanja“, objašnjava Karpi. „Mislim da, barem kada je reč o iskustvima građana u Crnoj Gori, vidimo razvoj u pozitivnom smeru u 2023. godini“.