„Nismo vreće za udaranje“

15.avgust 2025. M. L. J.

BLOG Počelo je, primećeni batinaši sa palicama

Treći dan za redom, Studenti u blokadi pozvali su građane da izađu na ulice. Nakon monstruoznog ponašanja pojedinih pripadnika MUP-a prethodnih dana, okupljanja su počela širom Beograda i Novog Sada, ali i brojnih drugih gradova Srbije