Sindikalac Dragoslav Ljubičić uhapšen je zbog tvita u kom je pozvao građane da „sačekaju i neutrališu svoje ćacije“. Po njega su došla četiri vozila BIA, saznaje „Vreme“

Dragoslav Ljubičić, sindikalac koji je zbog podrške protestima dobio otkaz u TENT-u, uhapšen je zbog tvita u kom je pozvao građane da „sačekaju i neutrališu svoje ćacije“, saznaje „Vreme“.

Ljubičić je ranije danas (13. avgust) u objavi na društvenoj mreži Iks, kao odgovor na poziv studenata na protest, poručio: „Svaki svoga ćacija sačekajte i neutrališite“.

Po Ljubičića su, prema izvorima „Vremena“, došla četiri vozila Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Svaki svoga ćacija sačekajte i neutrališite. https://t.co/rBJMyHGuuv — Dragoslav Ljubičić (@belcho1311) August 13, 2025

Ljubičić je uoči hapšenja naveo da je podneo prijavu protiv nepoznatog lica koje se predstavilo kao Marko Petrović i pozvalo ga u prostorije BIA na razgovor.

U policijskoj stanici Obrenovac upravo sam podneo prijavu protiv NN lica, koje me je zvalo sa broja tel. 066 5219567 i predstavilo se kao Marko Petrović sa pozivom da dodjem u prostorije BIA na razgovor. Prijava je za uznemiravanje i ugrožavanje bezbednosti.

Policija je na potezu — Dragoslav Ljubičić (@belcho1311) August 13, 2025



Ko je Dragoslav Ljubičić?

Dragoslav Ljubičić poznat je kao sindikalac Elektroprivrede Srbije (EPS) koji je u februaru dobio otkaz ugovora o radu zato što je, navodno, objavama na društvenim mrežama kršio Kodeks poslovnog ponašanja i Pravilnik o radnoj disciplini.

Ljubičić je tada tvrdio da otkaz nije dobio na inicijativu direktora EPS-a Dušana Živkovića „već nekog odozgo ko je na svaki način pokušao da spreči podršku studenstkim zahtevima i studentima“ radnika Elektroprivrede.

„Kad kažem ‘neko odozgo’ ne mislim da se baš Aleksandar Vučić bavio time, ali mogu da posumnjam da je odluku o otkazu ugovora o radu donela Skupština EPS-a, odnosno ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović“, rekao je tada Ljubičić za „Vreme“.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.