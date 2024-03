Prvi čovek socijalista Ivica Dačić kaže da će na beogradske izbore ići na jednoj listi sa SNS. Do sada je tome odolevao, a danas više nema kud

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da je SPS već izrazila svoju spremnost za zajednički nastup sa Srpskom naprednom strankom (SNS) na beogradskim izborima.

„Znate, svi mi imamo partijske interese, kako da naši programi budu što bolje sprovedeni u život. Ali kod odgovornih političara i partija, kakvi smo Vučić i ja, i naše stranke, za mnoge stvari važnije od partijskog interesa je da ostvarimo interese države ili, u ovom slučaju, Beograda“, rekao je Dačić u intervjuu za Kurir.

Na pitanje da li ostaje na mestu šefa diplomatije, rekao je da su personalna rešenja u novoj vladi sekundarna stvar, kao i da će socijalisti biti deo nove vlade.

„Držanje Dačića na dugom štapu”

Politički analitičar Cvijetin Milivojević rekao je ranije za „Vreme” kada je predsednik Srbije pre dve godine pokrenuo inicijativu o Pokretu za državu i narod, da se SPS „batrgao da ostane nezavistan” i da je „kočio tu inicijativu”.

„Ja sam kada je ta ideja prvi put pomenuta istakao da to znači ‘Pokret za blanko podršku Aleksandru Vučiću’. To je pokret koji bi njemu dao podršku ‘card blanche’ za sve odluke koje se tiču spoljne i unutrašnje politike. Jasno je da jedan takav pokret SPS nije mogao da podrži”, ocenio je tada Milivojević.

On je dodao da su se stvari za dve godine promenile i da Dačić nije više u poziciji u kojoj je bio nakon 2020. godine, nakon izbora, kada je vladajuća koalicija i bez SPS-a mogla da formira vlast.

„I tada je SPS dobio dva ‘utešna’ ministarstva, plus jedno bez portfelja, i Dačić je bio predsednik Skupštine Srbije. Kada je Dačić imao opciju da zatraži da bude premijer 2022. godine, on to nije uradio. Tako da mogu da zamislim kako izgleda trenutna situacija kada se vlast može formirati bez njega. Videli smo da se prilikom formiranja vlasti u Beogradu uopšte nije čuo glas SPS-a”, kazao je Milivojević.

„Otvaranje Dačićevih fajlova”

Naglasio je i da su sledeći izbori jedinstveni, jer ćemo imati prvi put za vreme Vučićeve vlasti lokalne izbore u 115 gradova i opština u Srbiji, plus izbore u Beogradu, koji neće biti ‘natkrinveni’ važnijim političkim izborima, predsedničkim ili parlamentarnim.

On je podsetio da Vučić ima potrebu da stalno „deli” packe Dačiću i da ga podseća da ga je počinio „prevaru“ kada je ušao u koaliciju sa Borisom Tadićem 2008. godine.