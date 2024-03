Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ta stranka spremna da razgovara sa Srpskom naprednom strankom (SNS) o zajedničkom nastupu na ponovljenim beogradskim izborima.

„Razgovaraćemo o tome kako će se nastupiti na izborima. Ja sam i ranije govorio da bi eventualno u slučaju ukrupnjavanja opozicionih stranaka i opozicionih blokova trebalo možda razmišljati o nekom zajedničkom nastupu. Tako da mi smo spremni da razgovaramo i o tom nekom zajedničkom nastupu na gradskim izborima i na ovim lokalnim izborima koji nakon toga slede”, izjavio je Ivica Dačić u Antaliji, gde kao ministar spoljnih poslova učestvuje na Antalijskom diplomatskom forumu.

On je tako odgovorio na pitanje novinara šta je stav SPS-a po pitanju ponovljenih izbora, dodavši da je jasno da postoji dovoljan broj odbornika koji bi činili većinu u gradskoj skupštini, ali da je „zajednički stav da se ne ide na tako nešto, da se ne bi se postavljalo pitanje legitimiteta“.

Upitan kojoj funkciji se nada u novoj Vladi Srbije, Dačić je odgovorio da nije bilo još govora o kadrovskim rešenjima i podsetio da njegova stranka u ponedeljak ide na konsultacije sa predsednikom Vučićem.

„Nesporno je da smo mi još ranije razgovarali da ćemo nastaviti saradnju (sa SNS-om). Mi smo ponosni na sve ono što smo pozitivno ostvarili i smatramo da bi bilo veoma bitno da nastavimo tu saradnju, pre svega okupljeni oko zajedničkih ciljeva. To je i osnova i da, na primer, zajedno učestvujemo na nekim izborima, naravno uz očuvanje identiteta svake od političkih stranaka. Ali u smislu nastavljanja saradnje i razgovora o nekim konkretnim pitanjima nismo do toga stigli”, rekao je Dačić.

„Držanje Dačića na dugom štapu”

Politički analitičar Cvijetin Milivojević podseća za „Vreme” kada je predsednik Srbije pre dve godine pokrenuo inicijativu o Pokretu za državu i narod, da se SPS „batrgao da ostane nezavistan” i da je „kočio tu inicijativu”.

„Ja sam kada je ta ideja prvi put pomenuta istakao da to znači ‘Pokret za blanko podršku Aleksandru Vučiću’. To je pokret koji bi njemu dao podršku ‘card blanche’ za sve odluke koje se tiču spoljne i unutrašnje politike. Jasno je da jedan takav pokret SPS nije mogao da podrži”, ocenjuje Milivojević.

Dodaje da su se stvari za dve godine promenile i da Dačić nije više u poziciji u kojoj je bio nakon 2020. godine, nakon izbora, kada je vladajuća koalicija i bez SPS-a mogla da formira vlast.

„I tada je SPS dobio dva ‘utešna’ ministarstva, plus jedno bez portfelja, i Dačić je bio predsednik Skupštine Srbije. Kada je Dačić imao opciju da zatraži da bude premijer 2022. godine, on to nije uradio. Tako da mogu da zamislim kako izgleda trenutna situacija kada se vlast može formirati bez njega. Videli smo da se prilikom formiranja vlasti u Beogradu uopšte nije čuo glas SPS-a”, kazao je Milivojević.

Procenjuje da je početkom jeseni Vučić ponovo reaktivirao Pokret za državu i narod sa idejom da to preraste u predizbornu koaliciju, a potom u neki uopšteniji savez.

„Otvaranje Dačićevih fajlova”

„Od toga se odustalo, ali je koliko znam većini tih koalicionih partnera oko Vučića naglašeno da ih do sledećih izbora, a to su sledeći lokalni izbori, čeka potpis za Pokret za državu i narod”, naveo je sagovornik portala „Vreme”.

Naglašava da su sledeći izbori jedinstveni, jer ćemo imati prvi put za vreme Vučićeve vlasti lokalne izbore u 115 gradova i opština u Srbiji, plus izbore u Beogradu, koji neće biti ‘natkrinveni’ važnijim političkim izborima, predsedničkim ili parlamentarnim.

„Vučić se oseća veoma neprijatno u takvim situacijama. Izbori u lokalnim sredinama mogu da mu se ‘obiju’. I zato je Dačić neophodan. U ovom trenutku Dačić mora da uđe u taj pokret ako ide ka zajedničkoj koaliciji”, objasnio je Milivojević.

Podseća da Vučić ima potrebu da stalno „deli” packe Dačiću i da ga podseća da ga je počinio „prevaru“ kada je ušao u koaliciju sa Borisom Tadićem 2008. godine.

„Na početku svoje vladavine Vučić je stalno pominjao mogućnost da otvori Dačićeve ‘fajlove’. To je stara varijanta, jer on njega drži na ‘dugom štapu’“, zaključuje Milivojević. „Ima mogućnost da ga privuče ili odgura. Tako da ulazak SPS-a u taj pokret znači dalje krunjenje suvereniteta te partije u odnosu na Vučića. To bi bio početak njegovog kraja”.