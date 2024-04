Ovo su odlučujući dani u pregovorima vlasti i opozicije o tome kada će, gde sve i kakvih izbora biti. Kako god to da se završi, onda će opozicija morati da donese odluku da li će na te izbore izaći.

Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta misli da je bojkot loša opcija – jer ostavlja gradove i opštine bez mogućnosti da ih vodi opozicija, i razara tkivo opozicionih partija. Posebno je loš, kaže, bojkot kao poziv da se ostane kod kuće.

„Ako se ide ka tome da se izbori ne dese, što ne bih zvao aktivnim bojkotom već određenom vrstom građanske neposlušnosti, to jeste mogućnost o kojoj smo mi kao Zeleno-levi front, ali i ostala opozicija pričali i o kojoj pričamo, ali se nadam da do tog scenarija neće doći zato što on svakako vodi ka daljoj konfrontaciji građana sa građanima“, kaže Veselinović u intervjuu za „Vreme“.

U naslovnom razgovoru broja „Vremena“ koji na kioske stiže u četvrtak (18. april), Veselinović je upitan kako opozicija misli da nadoknadi ovaj period odsustva kampanje, dok vlast radi punom parom:

„Pa tako što ćemo mnogo više raditi. Oni imaju kamione i avione, mi imamo samo nas. Sada možemo da nadoknadimo tu pauzu koju građani s pravom primećuju, možemo jer imamo, što bi rekli, srce, ruke i lopate“, kaže on.

Menjanje formata koalicije?

Veselinović, koji je i član Privremenog organa Beograda, kaže da je protiv ukrupnjavanja cele opozicije u jednu kolonu jer to uvek vodi rezignaciji jednog dela birača koji „neće za ovog jer je sa onim“. Umesto toga, zagovara „programsko“ okupljanje.

Ali, pre toga, smatra on, koalicija „Srbija protiv nasilja“ mora sebi da postavi neka pitanja.

„Pitanje danas za našu koaliciju ‘Srbija protiv nasilja’ – a do toga ćemo doći dogovorom – jeste da li ćemo ostati u ovom formatu, a mišljenja sam da je on dostigao neki svoj limit, odnosno da li će se taj format menjati, širiti ili sužavati“, navodi Veselinović.

„Ali opet ponavljam: ostajemo posvećeni saradnji i jedinstvu opozicije i na to vlast nema odgovor“, zaključuje on.

Ceo intervju sa Dobricom Veselinovićem čitajte u novom broju „Vremena" koji na kioske stiže u četvrtak (18. april).