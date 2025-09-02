Više izvora iz policije potvrdilo je za Danas da je načelnik PU Novi Sad Nevenko Marić lično komandovao sinoćnom intervencijom policije ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Video snimci takođe pokazuju da je upravo on bio prisutan u kordonu neposredno pre upotrebe sile
Da su ove informacije tačne, piše Danas, svedoči i video zapis pre same intervencije, na kome se vidi kako Marić sa motorolom u ruci stoji na stepeništu fakulteta iz kordona policije.
On je stajao tik do policijskog službenika koji je, pre policije, putem megafona naredio demonstrantima da se udalje, navodi ovaj medij.
Prema rečima izvora Danas, on je izdao naređenje da policija upotrebi silu nad demonstrantima, pošto se nisu udaljili nakon izdatog naređenja.
Inače, mnogi koji su sinoć bili prisutni ispred DIF-a rekli su da je intervencija policije bila brutalna i ničim isprovocirana, jer su demonstranti mirno stajali ispred fakulteta i uzvikivali parole, kao i da niko nije napao policiju.
Svedoci događaja su izjavili za medije da je policija koristila pendreke, šok bombe i biber sprej, kao i da su nasumično tukli i privodili ljude u široj okolini fakulteta, iako su bežali od policije koja ih je potisnula sve do studentskog kampusa, koji se nalazi na oko 300 metara od DIF-a.
„Pitam gradonačelnika Dragoslava Pavlovića zašto je išao da promoviše firmu koja je očigledno povezana s kriminalom? Ko ga je poslao tamo, da li ima dublje veze s ljudima koji su bili bliski s narko-kartelom“, pita poslanik Narodnog pokreta Srbije iz Niša Đorđe Stanković
Predsednik Srbije u poseti je Kini, gde će prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Predviđeni su sastanci za diplomatama, a već je održan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom
Srpska policija je opet tukla i bacala šok bombe, ali ovoga puta na mirne građane. Ovaj scenario zloslutno podseća na 15. mart, kada stručnjaci za zvuk tvrde da je u sred minuta tišine upotrebljen „zvučni top“ protiv mase
Nezamislivo je da građani i studenti priznaju pobedu izvojevanu krađom. A sasvim je izvesno da će da krade. S druge strane da li iko veruje da bi Vučić, ukoliko izgubi izbore, priznao izbore? Naravno da ne bi, ali ovoga puta ne pita se on
Vučićev predizborni plan: uterati strahu u kosti policijskim brutalnošću, rasturiti N1 i Novu S, odglumiti za strance spremnost za dijalog, demagoški stvoriti privid bogatijeg života... No, izuzev stvaranja afera, ništa mu ne ide od ruke
