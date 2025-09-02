Predsednik Srbije

02.septembar 2025. K. S.

Vučić u Pekingu: Održan sastanak s Putinom

Predsednik Srbije u poseti je Kini, gde će prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Predviđeni su sastanci za diplomatama, a već je održan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom