Više izvora iz policije potvrdilo je za Danas da je načelnik PU Novi Sad Nevenko Marić lično komandovao sinoćnom intervencijom policije ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Video snimci takođe pokazuju da je upravo on bio prisutan u kordonu neposredno pre upotrebe sile

Načelnik Policijske uprave u Novom Sadu, Nevenko Marić, sinoć je direktno komandovao intervencijom policije ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja DIF, saznaje Danas od više izvora iz policije.

Da su ove informacije tačne, piše Danas, svedoči i video zapis pre same intervencije, na kome se vidi kako Marić sa motorolom u ruci stoji na stepeništu fakulteta iz kordona policije.

On je stajao tik do policijskog službenika koji je, pre policije, putem megafona naredio demonstrantima da se udalje, navodi ovaj medij.

Prema rečima izvora Danas, on je izdao naređenje da policija upotrebi silu nad demonstrantima, pošto se nisu udaljili nakon izdatog naređenja.

Inače, mnogi koji su sinoć bili prisutni ispred DIF-a rekli su da je intervencija policije bila brutalna i ničim isprovocirana, jer su demonstranti mirno stajali ispred fakulteta i uzvikivali parole, kao i da niko nije napao policiju.

Svedoci događaja su izjavili za medije da je policija koristila pendreke, šok bombe i biber sprej, kao i da su nasumično tukli i privodili ljude u široj okolini fakulteta, iako su bežali od policije koja ih je potisnula sve do studentskog kampusa, koji se nalazi na oko 300 metara od DIF-a.

