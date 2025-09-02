Srpska policija je opet tukla i bacala šok bombe, ali ovoga puta na mirne građane. Ovaj scenario zloslutno podseća na 15. mart, kada stručnjaci za zvuk tvrde da je u sred minuta tišine upotrebljen „zvučni top“ protiv mase

Dve verzije postoje o kraju komemorativnog skupa u Novom Sadu u ponedeljak (1. septembar), povodom deset meseci od pada nadstrešnice.

Jedan je o navodnoj neophodnoj policijskoj intervenciji, a drugi neodoljivo podseća na priču o „zvučnom topu“ u sred tišine, koja i dalje nije rasvetljena.

Na komemorativnim skupovima u drugim gradovima, na koje su pozvali učenici i studenti, hiljade građana obeležilo je 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a nereda nije bilo. Glavno okupljanje bilo je zakazano u Beogradu pod sloganom „Svi smo ispod nadstrešnice“, a kolone građana sa više lokacija spojile su se na platou ispred stare Železničke stanice.

Prvi scenario: Uvrede i maske

Ukoliko pitate MUP Srbije, oni su u kasnim večernjim satima u ponedeljak „blagovremeno i profesionalno reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta“.

„Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom“, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, dodali su, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom povređen je jedan policijski službenik pogođen ciglom u glavu.

Dokazi: Snimci i novinari

Potpuno drugačiju scenu videli su očevici na ulicama Novog Sada, a može se pogledati i na brojnim video snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

Dogodilo se sasvim suprotno. Policija je iznanada na građane počela da baca šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama krenula u trk za onima koji su bežali okolnim ulicama.

Građani i studenti su se vraćali sa komemorativne šetnje i prišli su DIF-u, odakle je izašlo nekoliko vodova žandarmerije i policije koji su upotrebili šok bombe i pendreke kako bi potisnuli građane do univerzitetskog kampusa, preneo je reporter N1.

Reporter Bete je prethodno javio da su policija i žandarmerija upotrebili šok bombe i rasterale nekoliko stotina građana koji su se vraćali u univerzitetski kampus, nakon što je održan pomen stradalima pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Zato ih boli Novi Sad

Reagovali su i studenti.

Svi novosadski fakulteti su u objavama na X osudili ponašanje policije i nerazumnu i nepotrebnu upotrebu sile.

Medicinski fakultet u blokadi objavio je: „Udarci pendrecima po glavi neće učiniti da zaboravim koliko su vam ruke krvave!“ Zato ih boli Novi Sad, zato nas mrze“, napisali su studenti MFNS.

Studenti Elektronskog fakulteta su, uz video snimke policijskog nasilja, napisali „Policija je sa novosadskog DIF-a krenula bukvalno da ganja ljude kroz grad. Bez razloga. CIlja je strah i ništa drugo“.

Miran Pogačar, odbornik pokreta Bravo, napisao je da je policija jurišala na omladinu, pendrečila i tukla.

„Prozivali su poimence, dozivali, sa sve načelnikom Marićem na čelu. Ovo se neće mirno završiti, policija je to večeras polazala, reakcije mora biti i biće je“, napisao je Pogačar na X.

Studenti novosadskog Fakulteta tehničkih nauka napisali su:

„Večeras, na desetu mesečnicu pada nadstrešnice, nakon što su građani mirno odali počast i vraćali se kućama žandarmerija je bez ikakvog povoda krenula u napad na narod kod kampusa. Ljudi koji su šetali ulicama napadnuti su pendrecima, mnogi sudobili povrede i završili na Urgentnom centru.“