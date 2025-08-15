Tokom protesta u Čačku na mrežama se pojavio snimak na kome je navodno Vladan Milić, zamenik gradonačelnika, u bekstvu preko krova iz prostorija SNS-a. Autentičnost snimka još nije potvrđena

Na društvenim mrežama objavljen je snimak za koji se tvrdi da je na njemu navodno Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, koji beži preko krova iz prostorija SNS-a u ovom gradu. Međutim, još uvek nema potvrde da je ovaj lokalni funkcioner vladajuće stranke na ovom video snimku.

Događaj se odigrao tokom protesta u Čačku, na kojima se okupilo nekoliko stotina građana, među kojima je bilo i studenata i srednjoškolaca.

Prema izveštajima sa terena, prisutni su bili razdvojeni od prostorija SNS-a policijskim kordonima, dok se ispred same zgrade nalazilo nekoliko desetina stranačkih i gradskih funkcionera.

Zamenik gradonačelnika Čačka, Vladan Milić večeras preko krova beži iz stranačkih prostorija pic.twitter.com/WsJgYfQ0kJ — gilopipes (@gilopipes) August 14, 2025

Atmosfera je bila napeta, a sa megafona su upućivane poruke protiv vlasti i pristalica SNS-a.

Oko 22.30 časova situacija je eskalirala – iz mase su poletela jaja, gađanje se odvijalo s obe strane, što je dodatno pojačalo tenzije.

Demonstranti su prozivali funkcionere zbog, kako su tvrdili, privilegovanog položaja i raskošnog života u poređenju sa ekonomskom situacijom običnih građana.

Navodni snimak bekstva Vladana Milića postao je ubrzo viralan na društvenim mrežama, gde su ga korisnici masovno delili uz ironične i kritičke komentare na račun lokalnih vlasti i SNS-a.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.