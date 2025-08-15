Tokom protesta u Čačku na mrežama se pojavio snimak na kome je navodno Vladan Milić, zamenik gradonačelnika, u bekstvu preko krova iz prostorija SNS-a. Autentičnost snimka još nije potvrđena
Na društvenim mrežama objavljen je snimak za koji se tvrdi da je na njemu navodno Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, koji beži preko krova iz prostorija SNS-a u ovom gradu. Međutim, još uvek nema potvrde da je ovaj lokalni funkcioner vladajuće stranke na ovom video snimku.
Događaj se odigrao tokom protesta u Čačku, na kojima se okupilo nekoliko stotina građana, među kojima je bilo i studenata i srednjoškolaca.
Prema izveštajima sa terena, prisutni su bili razdvojeni od prostorija SNS-a policijskim kordonima, dok se ispred same zgrade nalazilo nekoliko desetina stranačkih i gradskih funkcionera.
Tokom protesta u četvrtak policija se prvi put otvoreno stavila na stranu pristalica SNS-a. U Beogradu ih nije sprečila da nasrnu na građane i novinare. Nebranjene prostorije SNS-a u Novom Sadu osetile su građanski bes u punom obimu
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.