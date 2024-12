Pripadnici Policijske uprave i Žandarmerije, njih petnaestak, i većina sa fantomkama na glavi, u subotu posle ponoći upali su u niški klub „Livnica“, u kojem se održavao humanitarni memorijalni koncert, i tukli i na druge načine zlostavljali posetioce, navelo je nekoliko desetina očevidaca na društvenim mrežama, prenosi Danas.

Prema nezvaničnim informacijama, policajaci i žandarmi su navodno „promašili“ klub, jer su, kako kažu naši izvori, imali nameru da izvrše raciju u susednoj diskoteci, čije je ime poznato redakciji, u kojoj se takođe održavala humanitarna žurka – ali za podršku studentima koji blokiraju fakultete zbog tragedije u Novom Sadu.

Niška PU se nije izjasnila o ovom događaju, a nije odgovorila ni na pitanja novinara.

Leskovčanin M.M, koji živi u Sloveniji, a u niškoj „Livnici“ se našao zbog humanitarnog koncerta za prerano preminulog muzičara Vladimira Popovića Popa, inače njegovog druga, kazao je za portal Rešetka, a to objavio i na Fejsbuk profilu, da su ga policajci i žandarmerci najpre bacili kod glavnog ulaza, zbog čega je zadobio povrede glave i leđa, a potom izveli ispred kluba i pesnicama udarali u rebra i glavu.

„Počeo sam da plačem i govorio im da nam je umro drug naših godina. Prestali su da me udaraju i počeli da me nazivaju ’pi*kom‘”, napisao je on, uz „jedno veliko hvala“ policajcima i žandarmima jer su ga „podsetili zašto je otišao iz Srbije i da nije pogrešio u svojoj odluci”.

„Strogo vodili računa da neko ne izvadi telefon“

I drugi gosti humanitarnog koncerta u „Livnici“ naveli su da su maskirani pripadnici policije i Žandarmerije, kako su kazali, tukli goste, vukli ih po podu, terali da napolju leže na zemlji, „mučili devojke i sve ostale koji su se bunili“, unosili im se u lice, ponižavali ih i vređali.

„Ne verujem da postoji snimak jer su strogo vodili računa da neko ne izvadi telefon“, napisao je jedan od očevidaca.

Na njihovim Fejsvuk profilima objavljeni su i navodni snimci telesnih povreda, kao i prljave i pocepane odeće.

U više objava iznosile su se uvrede na račun predsednika Srbije i osnivača SNS Aleksandra Vučića, za koga akteri događaja veruju da je „dao zeleno svetlo“ pripadnicima „svoje falange“ za ovakvu i slične brutalnosti.

Novac sa ovog humanitarnog koncerta, na kojem je u Popovićevu čast sviralo nekoliko bendova, doniran je, inače, humanitarnoj organizaciji „Banka dobročinstva“ poznate niške humanitarke Marine Adamović.

Prema navodima očevidaca, policija i Žandarmerija je navodno to veče organizovala racije u još nekim kafićima i klubovima u blizini.

Niški odbor Narodnog pokreta Srbije osudio je „neprihvatljivo postupanje pripadnika niške policije tokom subotnje akcije“, ističući da su, po tvrdnjama više desetina svedoka, „građani u ovim ugostiteljskim objektima tretirani kao kriminalci, izvlačeni na silu, vređani i fizički zlostavljani, čime su ozbiljno narušena njihova građanska prava“.

Izvor: Danas