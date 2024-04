U Skupštini Srbije poslanici su na sednici usvojili su izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima, koji predviđa da se svi lokalni izbori održe 2. juna.

Za izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima glasalo je 165, protiv je bilo 26, dvoje je bilo uzdržano, a 11 nije glasalo od 204 poslanika. Skupština je prihvatila da ovaj zakon zbog naročito opravdanih razloga stupa na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Inače, sednica je bila zakazana na predlog 187 poslanika vlasti i dela opozicije.

U obrazloženju predloga za promenu Zakona piše da se on donosi zbog dinamike održavanje izbora i sednica lokalnih samouprava.

Tako će se rok za raspisivanje lokalnih izbora pomeriti sa 120 na 150 dana pre isteka mandata, a od dana raspisivanja do dana izbora ne može proći manje od 30 dana, umesto 45 kako piše u aktuelnom zakonu.

Jučerašnja sednica

Jučerašnju sednicu, koja je trajala jedanaest sati, zakazala je predsednica Skupština Srbija Ana Brnabić. Raspravljalo se o preporukama ODIHR-a i zahtevima opozicije koji su se ticali poboljšanja izbornih uslova. Rasprava je obilovala uobičajnim vulgarnim prepucavanjima koja nemaju veze sa usvojenom tačkom dnevnog reda i međusobnim peckanjem pobornika bojkota i izlaska na izbore.

Poslanici vladajuće koalicije su istakli da su oni pokazali dobru volju i suštinsku želju za dijalogom ispunivši zahteve opozicije da bi ona izašla na izbore.

Stranke vlasti i dela opozicije, koji je saopštio da će izaći na izbore 2. juna, najavili su da će danas podržati izmene tog zakona, dok su Stranka slobode i pravde, Srbija centar i koalicija NADA najavile da te izmene neće podržati, jer smatraju da neće biti vremena da se poboljšaju izborni uslovi do tog datuma.

Članice dosadašnje koalicije „Srbija protiv nasilja“, koje su glasale na sastanku u petak za predlog da se izađe na izbore, zajedno će nastupiti na predstojećim beogradskim i lokalnim izborima 2. juna. One će u predizbornu kampanju ići pod sloganom „Biram borbu!“.

Najavili su da će postići dogovor o kandidatima i nosiocima lista i svim drugim detaljima.

Za izlazak na izbore glasali su Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Demokratska stranka, Ekološki ustanak, Novo lice Srbije i Pokret slobodnih građana.

„Mi danas biramo da se borimo. Svesni smo da izborni uslovi nisu bili dobri, a ni da danas nisu dobri. Iz SNS nemaju nameru da odustanu od malverzacija, znamo, ali uspeli smo da ih nateramo da ustuknu i da ponovo pokradu izbore, a zatim i naprave ustupke“, objasnio je Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta.

Sa druge strane SSP, Srce i Zajedno ostaju u bojkotu, smatrajući da je to najbolji način da se izvrši pritisak na vlast i poprave izborni uslovi. Po mišljenju lidera Stranke slobode i pravde Dragane Đilasa ovom podelom u dva bloka opozicija je izneverila građane koji su glasali za njih 17. decembra:

„Ne želim da govorim negativno o ljudima sa kojima smo sarađivali do juče, za koje verujem da i dalje žele promenu ovog zla koje vlada Srbijom. Ja sam siguran da, da smo ostali jedinstveni da bi vlast prihvatila minimum uslova. Od jedne do druge stvari su odustajali, sasvim sigurno bi na kraju prihvatili ono što mi tražimo. Ne postoji objašnjenje za to, a da ja ne govorim jako loše o ljudima sa kojima sam do juče sarađivao“, rekao je Đilas.

Predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović ocenio je da nema kompromisa oko farse od izbora.

„Režim Aleksandra Vučića neupitno predstavlja, ne samo glavnu pretnju za srpske nacionalne interese, već i za sam demokratski poredak naše zemlje. Potpuno je jasno da sa njima ne može biti kompromisa povodom predstojeće farse od izbora zakazane za 2. jun u Beogradu, tim pre što navedeni režim nije pokazao nikakvu spremnost za stvaranje elementarnih uslova za koliko-toliko fer i poštene izbore. Sasvim suprotno, i dalje je nastavio, i verovatno pojačao, praksu migracije birača u šta je cela Srbija mogla da se uveri sa slučajem Male Krsne“, istakao je on.