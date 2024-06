Na osnovu 100 odsto prebrojanih glasova CESID je objavio rezultate ponovljenih vanrednih beogradskih izbora. Lista „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ osvojila je 64 od 110 mandata pa će konačno moći sama da formira vlast.

Razliku u odnosu na tzv. pravu opoziciju može da poveća ako u gradsku upravu uključi i „Rusku stranku – Srbi i Rusi braća zauvek“ (2 mandata) i „MI snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović“ (9 mandata).

Sa druge strane političkog spektra je došlo do znatne promene u odnosu snaga. Novi lider beogradske opozicije je Savo Manojlović čija je lista „I ja sam Beograd – Kreni-Promeni“ osvojila 21 mandat. Koalicija sačinjena od šest partija „Biramo Beograd – Dobrica Veselinović – Miloš Pavlović“ koju predvodi Zeleno-levi front, imaće samo 14 poslanika. Posle niza godina „patkari“ su na izborima 2. juna izgubili primat vodeće političke alternative u Beogradu.

Tome je u velikoj meri doprineo sukob sa bojkotašima iz „Srbije protiv nasilja“. Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Srbija centar Zdravka Ponoša i Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića same su se diskvalifikovale iz beogradske utakmice, ali su u ponor irelevantnosti u Beogradu donekle povukle sa sobom i bivše koalicione kolege koje su se odlučile da na izborima učestvuju jer su u političkom bojkotu izbora videli predaju bez ikakve borbe.

Uprkos dobrom rezultatu na vanrednim beogradskim izborima 17. decembra prošle godine (6,3 odsto) i koalicija NADA koju predvodi Novi DSS Miloša Jovanovića se opredelila da zbog jednako loših izbornih uslova ne učestvuje na ponovljenim vanrednim beogradskim izborima 2. juna.

Kad se dvoje svađaju

Prazninu koja je nastala vešto je iskoristio Savo Manojlović. Kako se NADA opredelila za bojkot, tako je on svoj pokret Kreni-Promeni pretvorio u političku partiju i prijavio se za izbore. Bio je to pragmatičan, politički pametan potez što potvrđuje da je iz prve osvojio preko 17 odsto glasova.

Kao Srbin sa Kosova sa blagoslovom vladike Grigorija jasno patriotski opredeljen, ali u kampanji za lokalne izbore statusno neutralan, za mnoge Beograđane on je bio primamljiva opcija.

Uz to ga od protesta „Srbija protiv nasilja“ prati imidž nekoga ko ne uzmiče pred naprednjačkim batinašima – postoji onaj snimak sa Gazele kada ga napaduju, a on diže gard pa kreće da uzvraća udarce. Pogotovu mlađim Beograđanima kojima je dosta kuknjave i hipijevskih priča o ljubavi i nenasilju to je imponovalo.

Takođe je pokazao i zavidan stepen menadžerskih sposobnosti prilikom organizacije masovnih protesta protiv Rio Tinta kada je uspeo da natera Vučića da, makar privremeno, istakne belu zastavu u dolini Jadra.

Kombinacija doktora Milića i doktora Nestorovića

„Savo je ostvario veoma dobar rezultat u Beogradu jer je bio neka vrsta kombinacije doktora Nestorovića iz Beograda 17. decembra i doktora Milića iz Niša na izborima 2. juna. Kao takav je uspeo da se ugura i u nišu raspale ‘Srbije protiv nasilja’ i koalicije NADA“, kaže za „Vreme“ politički analitičar Đorđe Vukadinović.

Smatra, međutim, da Savo nije nikakav novi lider opozicije, te da je uopšte licitiranje opozicionim liderstvom „problematično i kontraproduktivno“, da se pojedine stranke i predvodnici opozicije „pecaju na to, mada su takve priče kukavičje jaje koje Vučić podmeće opoziciji“.

Ali priznaje da se Savo Manojlović lansirao kao „relevantan faktor na koji moraju da računaju i vlast i opozicija“.

Vukadinović tvrdi da su „moralni pobednici“ oni koji su bojkotovali izbore, a najveći gubitnici borbeni deo „Srbije protiv nasilja“ koji je izašao na izbore, posebno ZLF.

„Pokazalo se se da su Beograđani zasićeni izborima na koje su izlazili tri puta u dve godine“, objašnjava Vukadinović.

Fudbal se igra na golove

Ako se, međutim, predvodnik opozicije u Beogradu utvrđuje na osnovu ostvarenog rezultata, a ne ličnih afiniteta, ako se odbaci ideja da se liderom trke može smatrati neko ko u trci nije učestvovao, onda se Savo Manojlović posle 2. juna jeste kvalifikovao kao čelnik beogradske opozicije.

Da li će mu taj primat priznati iz „Biramo Beograd“, koji su najavili nastavak „uspešne“ saradnje sa Kreni-Promeni, to je drugo pitanje. Bojkotaški deo opozicije svakako neće, naprotiv.

Političke sujete su, na žalost građana željnih političkih promena, razbile teškom mukom napravljenu, ali veoma izglednu opozicionu koaliciju „Srbija protiv nasilja“. Pitanje je da li će se isprečiti novom opozicionom udruživanju u Beogradu u kome je trenutna opoziciona zvezda Savo Manojlović.