Zagreb ne želi da podgreva emocije i pokušava da izbegne bilo šta što bi Beogradu moglo dati izgovor za dodatno pooštravanje retorike protiv Hrvata, nezvanično saznaje nemački pisac i novinar Frankfurter algemajne cajtunga Majkl Martens.

On je u nizu na svom Iks profilu naveo da vlasti u Srbiji nervozno reaguju i prave greške u suočavanju sa protestima koji se već nekoliko nedelja održavaju svakodnevno. Ono što je novo, međutim, jeste da potezi vlasti dobijaju i prve spoljnopolitičke posledice.

For many weeks now (since November 2024), protests against the system of Serbian President Vučić occur in Serbia on a daily basis. The authorities react nervously and commit mistakes in handling the situation. This begins to have its first foreign policy implications as well:

