Malena Banjska na severu Kosova dobila je svoju prvu ulicu ikada. Od table s imenom sela na samom početku, pa sve do naseljenog dela, kilometrima je dugačka i nosi naziv Ulica Afrima Bunjakua, piše DW.

To je ime policajca poginulog u prošlogodišnjem oružanom incidentu između naoružane grupe Srba i Kosovske policije. Tog dana poginula su i trojica Srba, dvojica iz Leposavića, jedan iz Zvečana.

Tablu s nazivom ulice otkrio je premijer Kosova Aljbin Kurti, a u Banjskoj je bio i ministar policije Dželjaj Svečlja. Godinu dana od tog 24. septembra 2023, život u Banjskoj značajno se promenio. Ima više pripadnika Kosovske policije, a manje meštana, jer su se odselili u druge krajeve.

Ovih dana je zbog straha od provokacija zatvoren i čuveni manastir iz ranog 14. veka. Osnovna škola „Banović Strahinja“ bila je na taj dan prazna – a to je škola s najviše đaka prvaka u svim selima na severu Kosova: čak sedam.

„Bolje ulica nego spomenik“

Jaka kiša na prvu godišnjicu naterala je meštane sela da se zatvore u svoje domove. Ali to nije jedini razlog: znali su, kažu, da će njihovo selo biti tog dana pod budnim okom političara i novinara. A kažu i da se nisu oporavili od tih događaja. I dalje od toga ne žele da pričaju.

Jedan od retkih koji hoće da priča je građanski aktivista Dejan Nedeljković. Iako ne živi u Banjskoj otkako se oženio, još uvek dolazi u roditeljsku kuću. A i aktivno se, kaže, bori da Banjska oživi svoje turističke potencijale.

Nedeljković priča: „Mi smo znali da će neko doći i obeležiti nekako ovaj dan. Čak se govorilo i da će se podići spomenik. Ne bi me iznenadilo da to bude dva metra visok spomenik. Ali, ulica je svakako bolja opcija. Banjska do sada nije imala ulicu, do sada je adresa bila Banjska bb“, kaže on za DW. Dodaje i da nikome ne smeta naziv ulice.

O događajima od pre godinu dana Nedeljković govori ovako: „Ljudi su tu noć proživeli pakao. Prvo, ne znaš ko je ušao u selo, ne znaš da li je ušla vojska Srbije ili ko. Pošto su bili uniformisani, prvo su mislili da je ušla vojska. Pa onda im se u jednom trenutku pojavljuju uniformisana lica koja pričaju na srpskom, a u drugom uniformisana lica koja pričaju na albanskom, jer su u međuvremenu i oni upali. To je bio veliki stres. Moji roditelji su i to veče bili tamo i sećaju se da su im i jedni i drugi rekli da se sakriju i budu iza zida, ne blizu prozora. Da će da se puca.“