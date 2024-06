Zbog tropskog talasa i temperatura i do 35 stepeni Beograđani su požurili da odu na Adu Ciganliju, iako sezona još nije počela.

U subotu se muškarac utopio na Adi, a Ivan Milenović, direktor Crvenog krsta Stari grad, ističe za N1 da je neophodno sačekati formalni početak kupališne sezone.

„Nažalost, desio se taj nesrećni slučaj, iako smo apelovali na građane. Nagla promena temperature, i ulazak u vodu koja nije dostigla adekvatnu temperaturu nije prijatno za organizam, koji odreaguje burno. Nagla promena temperature može da dovede do srčanog zastoja i može da se završi fatalno. Apelujem na sugrađane da, ako već ulaze u vodu, to rade postepeno“, ističe Milenović.

Dodaje i da, kada je sezona otvorena, na Adi Ciganliji postoje spasioci, što kupačima daje određenu vrstu bezbednosti.

Zbog toga je važno da se kupamo u sezoni. A važno je, kako kaže Milenović, i da poštujemo radno vreme Ade Ciganlije.

Svako kupalište ima svoje radno vreme, i to bi trebalo da poštujemo iz sopstvene bezbednosti“, navodi on.

Sugrađani, ističe, ne treba da se kupaju noću.

„Samo po sebi, noćno kupanje je već dovoljan rizik, s druge strane, to je najčešće u kombinaciji sa nekim opojnim sredstvima. Takva kombinacjia izaziva najčešće fatalne ishode, i to treba izbegavati apsolutno. Isto tako, volimo da jedemo, ne poštujemo da odsedimo i svarimo hranu, pa uđemo tako u vodu, i to isto može da bude fatalno“, objašnjava Milenović.

Najveći uzrok smrtnosti u Evropi kod mladih je, napominje, upravo utapanje.

„Kada se deca u Evropi utope, to znači da je zbog zabave došlo do fatalnog ishoda“, ističe direktor Crvenog krsta Stari grad.

Nekima čak pada na pamet i da preplivaju Adu, a Milenović objašnjava zašto to nije bezbedno.

„Ta distanca za rekreativca nije mala, i ta dužina može da izazove grčeve ako uđete nepripremljeni. U dodiru s travom, ta kombinacija dovodi do panike, dolazi do utapanja i zato ne bi trebalo preplivavati Adu“, ističe on.

Kupališna sezona počinje, podsetimo, 15. ili 16. juna. Odluka o tome još nije zvanično doneta.