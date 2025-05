Zbog sumnje da je falsifikovao Predlog za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra Generalštaba, Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je hapšenje Gorana Vasića. Ovaj potez Miroslav Aleksić vidi kao potez počinjen zbog neostvarene posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića donatorskom ručku predsednika Amerike Donalda Trampa, kao da je i sam odgovor Trampu.

„Taj čovek Goran Vasić nije to uradio zato što je to želeo ili je imao dogovor sa Džaredom Kušnerom, Trampovim zetom, njemu je neko iz vrha vlasti naredio, da li Vučić ili ministar finansija Siniša Mali, ali ovo je sada odgovor Trampu“, rekao je Aleksić na televiziji N1, prenosi Nova, i dodao da Vučić traži „alibi i beži od izbora“, zato što je „prvi put“ situacija kada on „nije siguran“ da može da pobedi.

„Sada je društveni ambijent takav posle šest meseci sveopšte narodne pobune, on nije siguran da može da pobedi, traži razloge kako će da beži od tih izbora, argument će mu biti izborni uslovi i na taj način priznaje da nema uslova za fer i poštene izbore“, objasnio je Aleksić.

On je istakao da podržava zahtev studenata za vanrednim parlamentarnim izborima i da „jedino pritisak“ može dovesti do ispunjenja tog zahteva.

„Čini mi se da smo svi zajedno propustili veliku prliku da izvršimo jači pritisak za formiranje prelazne Vlade onda kada je pala Vlada premijera Miloša Vučevića, sada nemamo drugo nego da tražimo nove izbore“, dodao je Aleksić.

Aleksić je sastanak predsednika Evropskog saveta Antonija Košte sa opozicijom ocenio kao „neprijatan“ za Koštu, jer je, kako kaže, bio suočen sa „snažnim argumentima“ koje je opozicija navela, o stanju u kojem se država nalazi i o odnosu Evropske unije prema Vučiću.

„Za 13 godina je svakome moralo biti jasno da li ti ljudi baštine i žele da grade evropske vrednosti, ili je to samo deklarativna priča ljudi na vlasti na čelu sa Vučićem za predstavnike Evrope“, zaključio je Aleksić.