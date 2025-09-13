Skupovi građana, studenata i vlasti

13.септембар 2025. K. S.

Vikend u Srbiji: Protesti i kontraprotesti

U subotu (13. septembar) u brojnim mestima u Srbiji biće održani skupovi protiv blokada, ali i protesti građana protiv tih kontrablokada i niz drugih okupljanja. Protesti i u nedelju

Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave

13.септембар 2025. K. S.

Gde se održava državna svečanost 15. septembra?

Državna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave biće održana u Gadžinom Hanu u ponedeljak 15. septembra, najavljuje predsednik te opštine