Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će beogradski izbori biti održani 2. juna, naveo je za „Vreme“ da se „Vučić totalno pogubio“ i da je njegov poslednji medijski nastup „slika čoveka koji ne drži konce u svojim rukama“.

„Njemu sve funkcioniše savršeno. Finansije su mu nikada bolje, kvantni skok u budućnost mu je ostvariv, državom vladaju zakoni i poštuje se Ustav, ali ja stvarno ne znam zašto je tako nervozan kada je takva situacija. Čemu onakvo ponašanje? Tako se ne ponaša neko kome je u kući sve u redu i na svom mestu“, smatra Jovanović.

Prema njegovim rečima, to se vidi u odluci prema beogradskim izborima, i podseća da su članovi njegovog najužeg rukovodstva zauzeli čvrst stav o jednom datumu, a da je on odlučio da izbori ipak budu drugog datuma. Podseća da Vučić ni za šta od pomenutih odluka nije nadležan.

„To je zamajavanje i igranje sa državom i svakodnevno gaženje preko života ljudi. U pitanju je katastrofa koja je došla do svog poslednjeg čina. Njegova najava o raspisivanju izbora je kršenje Ustava. Nije on taj koji će da određuje datum izbora, niti da otkazuje već zakazanu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine. To je posao za nekog drugog“, ukazuje Jovanović.

Napominje da se iza Vučićevih izjava krije njegova „precizna kalkulacija kako ostati na vlasti u Beogradu“.

Tanjug / Rade Prelić Predsednik Srbije nakon sednice Predsedništva SNS saopštio najvažnije odluke

„On će tako nastaviti da radi, jer drugačije ne ume“

„Sve što on radi je farsa, ali se iza toga krije apsolutna proračunatost da se ostane na vlasti u Beogradu do 2. juna. On će do tada i nadalje štelovati birački spisak, samo će se sada potruditi da se baš ne vidi tako otvoreno da krade. On neće ispuniti preporuke međunarodnih organizacija, i nastaviće da iz Male Krsne dovlači sirotinju i da im daje po 2.000 dinara. On če tako nastaviti da radi, jer drugačije ne ume“, naglašava sagovornik „Vremena“.

Dodaje da takav oblik vladavine ima svoje trajanje i da on neće moći još dugo na taj način da vlada.

„To ima svoj prirodni rok trajanja. Možeš zemljom vladati na ovakav način 12 godina, ali ne možeš 15. Dolazi vreme kada ni on ne može sam da iskontroliše sve“, podvlači Jovanović.

Govoreći o opoziciji, podseća da je osvojila 24 odsto glasova na prethodnim izborima, kao i da je postigla veliki uspeh ujedinjenjem, što je traženo od nje.

„Ja o ujedinjenju pričam kao papagaj: ‘Mora da se ujedini krug dvojke sa Ravnom Gorom. I desnica i levica’. Kako je Sloba pao, tako će i on da padne. Mi moramo to da uradimo, koliko god to izgledalo nespojivo, jer svi to traže od nas“, kaže Jovanović.

Poručuje da ukoliko Vučić ne ispuni danas iznesene zahteve, da će imati apsolutnu nestabilnost u zemlji.

„Imaće sveopšte nezadovoljstvo građana. Neće biti moguće da vrši vlast. Prosto, neće biti elemenata države. Ukoliko to ne ispuni, a to je poslednja linija, nastaće haos. I zato Brnabić govori da će se uspostaviti dijalog, a u stvari se neće ništa promeniti“, zaključuje Jovanović.

Šta je najavio Vučić?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će beogradski izbori biti raspisani za 2. jun.

On je, posle razgovora s predstavnicima vladajuće koalicije, kazao u obraćanju javnosti i da će ti izbori biti raspisani 3. aprila.

Dodao je da će svi ostali lokalni izbori, u 87 lokalnih samourpava biti organizovani u zakonskom roku.

Vučić je rekao da nije bilo pritisaka da izbori budu odloženi, ali da je on hteo da postupi kao predsednik svih građana a ne samo kao član Srpske napredne stranke.

Ima, kaže, želju da se umire strasti, iako razloge da 28. april nije dobar datum zbog praznika, smatra besmislenim i glupim, ali da je važno je izbori budu takvi da svi priznaju rezultat.

„Pozivam MUP da restriktivno tumači zakon o promeni prebivališta sve do datuma zaključivanja biračkog spiska za izbore u Beogradu. Ovo je moj pokušaj, mada je možda greška, Ana Brnabić je rekla da bacam bisere pred svinje, ali ja mislim da treba da imamo punu stabilnost“, rekao je Vučić.

On je pozvao da se poštuju preporuke ODIHR-a, naročito o edukaciji birača i gužvama na biračkim mestima.

Vučić je najavio da će nova vlada biti izabrana do 1. aprila.