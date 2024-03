Hteo je Vučić da što pre sve završi sa Beogradom, već 28. aprila, pre prve godišnjice tragedije u Ribnikaru 3. maja, što je datum koji ima potencijal da ponovo pokrene talas uličnog nezadovoljstva.

Ali u kombinaciji pritiska spolja i pretnji iznutra, kao i, biće, pre svega pomnih istraživanja javnog mnjenja, rešio je da bitku za Beograd odloži za dva meseca u kojima će, nema sumnje, partijsko-državnu mašineriju za mlevenje živog opozicionog mesa staviti u kakav turbo pogon. Pitanje je samo da li će pritom osigurači da iskoče.

Ne treba se zavaraviti, i dalje važi ista naprednjačka dogma: Vučić i svi predsednikovi ljudi izbore u Beogradu svim mahinacijama uprkos ne mogu da dobiju, ali ne smeju da ih izgube jer bi to bio početak njihovog brzog političkog kraja. Posle nebrojenih proglašavanja veštačkih kriza i virtualnih opasnosti, ovoga su se puta zaista obreli u situciji koja je za njih biti ili ne biti.

A šta misli o o slobodnim i fer izborima Vučić je rekao kada je rekao kako je njemu „Ana rekla“ da odlaganjem beogradskih izbora „baca bisere pred svinje“. Jer njegovi saborci su kao bili protiv, a on ih je kao zamolio da ga poslušaju.

Neće vlast to vreme iskoristiti da stvori uslove za fer i slobodne izbore, ma koliko Vučić obećavao da će ispuniti preporuke ODIHR-a, ni u Beogradu, ni u 82 jedinice lokalne samouprava u kojima će se birati u redovnom ciklusu. Naprotiv, tražiće način da pobedi po svaku cenu.

Inače logorejični predsednik Srbije je u svom obraćanju u TV prenosu uživo u nedelju uveče bio veoma kratak. Rekao je šta je imao, držao se do sada oprobane formule – prosečna plata u Srbije biće 1400 evra, a spoljni, pre svega regionalni neprijatelji hoće da „uruše Srbiji najgorim lažima“ jer su oni „politički patuljci“, a on je jedini pravi suveren, ničija marioneta, pa zato svi srpski redovi moraju oko njega da se zbiju. Još dva nameštena pitanja i to je bilo to.

Pre nego što se Vučić po drugi put u nedelju obraćao narodu, predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović je u dnevniku na Novoj S u gostima Jeleni Obućini izrekao suštinu: nije bitan datum kada će se beogradski izbori održati, već da li će se poboljšati uslovi pod kojima će se održavati. A koalicija NADA je sa koalicijom „Srbija protiv nasilja“ na inicijativu inicijative ProGlas potpisala dokument koji sadrži minimum uslova koji moraju da se ispune da bi opozicija učestvovala na izborima.

A ako se ne ispune, a Jovanović sumnja da hoće? E pa onda ih neće bojkotovati, već će pronaći način da „spreče“ da se održe. Miloš Jovanović to ne priželjkuje, ali se pribojava da ljudi koji su dvanaest godina na vlasti u Srbiji prosto nemaju kapaciteta za dijalog i demokratiju te da se stvari neće rešiti na demokratski način.