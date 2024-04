Legendarni su u eri Angele Merkel bili okršaji grčkog i nemačkog ministra finansija – Janisa Varufakisa i Volfganga Šojblea. Prvi otelovljenje nove evropske levice, drugi zaštitno lice konzervativaca diljem sveta. Grk je zamerao Nemcu da se bogati evropski sever još više bogati na grabači siromašnog juga i pretio izlaskom Grčke iz Evrozone, Nemac je tražio da dužnici plate što duguju i da ne pričaju gluposti. Varufakis je za prosečnog Nemca bio osoba nepoželjna na evropskoj političkoj sceni, a pogotovu u Nemačkoj, neko ko propoveda nekakav novovremenski komunizam, a zapravo bi da se njegovi sunarodnici baškare na račun vrednih nemačkih poreskih obveznika.

Germany's Interior Ministry has issued a “Betätigungsverbot” against me, a ban on any political activity. Not just a ban on visiting Germany but also from participation via Zoom. Here is the speech whose publication caused this ban. Judge for yourselves! https://t.co/rCufvdz9ze

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024