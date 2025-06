Ruski napadi na ukrajinske gradove u pozadini su sve intenzivniji. Samo u dvadesetak dana juna Ruska Federacija je poslala 3.681 dronova tipa Šahid, kao i lažnih dronova različitih tipova. Pre godinu dana ih je bilo prosečno 600. Ukrajina pokušava da se odbrani od tih napada tražeći nekonvencionalna rešenja. Jedno od njih je upotreba drona presretača, piše DW.

Problemi za ukrajinske mobilne grupe

Tokom rata koji traje više od tri godine Rusija nije samo povećala produkciju dronova, već ih je i modernizovala, ali i promenila taktiku upotrebe. Sadašnji dronovi mogu da lete na većim visinama pa se ne mogu oboriti automatskim oružjem ukrajinskog protivvazdušnih grupa.

„U poslednje vreme Ruska Federacija šalje dronove na visini od oko dva kilometra“, kaže Jurij Ihnat, rukovodilac komunikacionog odeljenja Ukrajinskih vazduhoplovnih snaga i dodaje: „Zato je sve teže za naše mobilne grupe da presretnu dronove tipa Šahid. Kada dronovi lete niže, možete da ih vidite i da pucate na njih. Najpre im primetite zvuk, potom ih vidite i sa infracrvenim kamerama i uređajima za noćno izviđanje. Efektivni možete da otvorite vatru ako su na visini do jednog kilometra“. Prema Ihnatu ukrajinske mobilne grupe su još uvek od koristi, pošto ruski dronovi lete na različitim visinama.

Stručnjaci, dobrovoljci i specijalisti su alarmirani. Na društvenim mrežama upozorava i Serhij Beskrestnov, stručnjak za medije i vojnu oblast: „Sa takvom dinamikom Rusija će da bombarduje celu zemlju dronovima Šahid. Znatno su povećali proizvodnju i to će da rade i dalje. Ako ne delujemo odmah, onda se loše piše našoj infrastrukturi, proizvodnji i našim odbrambenim objektima“. On potpisuje svoje objave i kao „Flash“. Smatra da mora da se uvede masovna proizvodnja dronova presretača i da se obuče piloti za te dronove.

Dron presretač je oprobano sredstvo

Upotreba ovih dronova na frontu nije ništa novo. Ukrajinska vojska već određeno vreme upotrebljava dronove kojima se upravlja iz perspektive pilota (FPV, First Person View). Da bi se uništio dron tipa Šahid, koji je znatno brži od drugih, potrebno je da se razviju specijalni dronovi. „Dron Orlan leti 100 do 140 kilometara na sat, a Šahid 200 do 300“, kaže aktivista Serhij Sternenko.

Njegova fondacija stavlja na raspolaganje ukrajinskoj vojsci FPV dronove koji imaju kameru. Ona omogućava pilotu da ima uživo uvid u zbivanja. „Šahid ne leti sve vreme 300 kilometara na sat, ali postoje deonice na kojima ima veću visinu i brzinu“, objašnjava Sternenko za ukrajinske medije. U takvom slučaju za odbranu su potrebni dronovi sa različitim osobinama. „Čak ih Ukrajina i proizvodi. Naše snage su već više puta pomoću tih dronova oborili Šahid“.

Proizvodnja dronova presretača

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da Ukrajina povećava proizvodnju dronova presretača. „Radimo na razvoju i primeni dronova presretača, kako bismo zaštitili naše gradove od Šahida. Time štitimo i vaše gradove“, rekao je Zelenski 17. juna na samitu G7. Ukazao je na činjenicu da će za proizvodnju dronova biti potrebna dodatna finansijska sredstva.

Brojni su ukrajinski proizvođači koji trenutno razvijaju takve dronove. Jedan od njih je neprofitna organizacija „Wild Hornets“ koja proizvodi dronove za ukrajinsku vojsku. Njen dron Sting je više puta pokazao da je u stanju da obori dronove Šahid i Gerbera.

U međuvremenu nemačka startap kompanija Tytan Technology testira zajedno sa ukrajinskom vojskom sopstveni odbrambeni dron, a ukrajinska firma Besomar iz Lavova tvrdi da njen dron može da u vazduhu dva sata čeka na cilj. „Uređaj je plasiran na krilo koje ga podupire“, kaže saosnivač Besomara Roman Šemečko. Firma naglašava da je najvažnije da njihovi dronovi mogu da presretnu ruske dronove tipa Šahed i Gerbera. Trenutno ta firma obučava pilote u ratnim uslovima.

Obuka osoblja

U Kijevu postoji Akademija Dronarium. Tamo se budući piloti obučavaju za borbu dronova u vazduhu. „Postoje posebne aplikacije i simulatori, koje su programeri razvili za ukrajinsku vojsku“, kaže za DW instruktor na Akademiji koji želi da ostane anoniman. On naglašava da obuka pilota za dronove presretače traje oko mesec dana, kako bi bili u stanju da dronove koji razvijaju velike brzine usmere na cilj.

Ukrajinska vojska poziva ljude da se priključe novim jedinicama pilota. Portparol Jurij Ihnat kaže. „Formiraju se nove jedinice, kako bi se snabdeli osobljem protivvazdušni sistemi opremljeni dronovima presretačima, koji su stacionirani u pozadini. Osim toga mi obučavamo pilote za dronove“.

Dronovi umesto skupih raketa

„Ako bi grupe za protivvazdušnu odbranu imale dronove presretače kojima bi mogle da unište neprijateljske dronove, to bi bilo nešto kao Rat zvezda, bilo bi efektivno. Ne bi se više pucalo u nebo, već bi se lovio cilj da bi se oborio. To je efikasnije, nego da se puca na ruske dronove koji lete na visini od tri kilometra ili da se potroši jedna raketa“, kaže Roman Šmečenko iz firme Besomar.

Stručnjaci smatraju da su dronovi presretači dobra alternativa skupim raketama. Prema podacima ukrajinske vojske, jedna raketa košta milion dolara, dok je cena drona presretača oko 5000 dolara.

Rudolf Hakobjan iz ukrajinskog „Istraživačkog centra za bespilotne sisteme“ koji proizvodi dronove presretače, kaže da nije logično da se dronovi tipa Šahid obaraju raketama sistema Patriot koje koštaju između 30.000 i 40.000 dolara. „Zato moramo da pronađemo jeftine načine koji mogu da opravdaju ulaganje. Smatram da to mogu samo dronovi“, kaže stručnjak.