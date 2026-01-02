Tipičan doček Nove godine u Kran-Montani je elegantan, glamurozan, ali i prilično živahan, s naglaskom na opuštanje, druženje i zabavu nakon skijanja, dobru hranu i noćni život

Novogodišnji pprovod u Kran-Montani tokom praznika obeleženi su ekstremnim kontrastima – od vrhunskih sportskih uslova i luksuznih proslava, do velike tragedije koja je potresla odmaralište u novogodišnjoj noći.

To prestižno švajcarsko skijalište i planinski grad, nastao je spajanjem dva naselja, Krana i Montane, na sunčanoj visoravni iznad reke Rone.

Poznato je kao luksuzna destinacija koja nudi kombinaciju vrhunskog skijanja i urbanog glamura sa ekskluzivnim buticima i bogatim noćnim životom.

Skijalište nudi 140 kilometarа staza na visinama od 1.500 do 3.000 metara, uključujući glečer Plen Mort. Staze su tokom praznika savršeno pripremljene, a gužve su najveće vikendom popodne.

Oni koji su imali priliku da se skijaju u Kran-Monatani kažu da se taj sport tokom novogodišnjih praznika vrlo često svede na ponekad i nekontrolisani spust, zbog čega s vremena na vreme tokom praznika bude povređenih skijaša, a ni smrtni ishodi nisu nepoznanica.

Ipak, tipičan doček Nove godine u Kran-Montani je elegantan, glamurozan, ali i prilično živahan, s naglaskom na opuštanje, druženje i zabavu nakon skijanja, dobru hranu i noćni život.

Glavna proslava održava se na otvorenom, najčešće na centralnom trg u Kranu i okolnim ulicama i trgovima. Od kasnog popodneva počinju nastupi di-džejeva i bendova. Ulaz je besplatan, a ljudi na trgu u novogodišnjoj noći ostaju do dva sata iza ponoći, pa i duže.

Većina vrhunskih hotela i restorana nudi gala večere s višesatnim menijima, živom muzikom, šampanjcem i igrom, uz visoke cene i zavidan kvalitet.

Nakon ponoći žurke se sele u klubove, dikosteke i barove u stilu „Le Constellation“.

Atmosfera je uopšteno luksuzna, ali opuštena – mešavina bogatih turista, porodica, grupa prijatelja i mladih koji idu iz bara u bar.

Tako je i doček Nove 2026. godine počeo spektakularno, ali je završen tragično.

