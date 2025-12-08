Nakon nekoliko meseci mira, obnovljeni su sukobi između Tajlanda i Kambodže. Obe strane se međusobno krive za nove žrtve, preneo je Rojters
Tajlandska vojska je izvršila vazdušne udare na vojne baze Kambodže duž međusobne granice. Obrazloženje: Kambodžanske snage su napale tajlandsku vojsku u provinciji Ubon Račatani, gde je „ubijen jedan vojnika dok su četvorica ranjena“, izjavio je portparol tajlandske vojske Vintai Suvari. Kambodžansko Ministarstvo odbrane, međutim, tvrdi da su tajlandske snage iz čista mira pokrenule napade u pograničnim provincijama Preah Vihear i Odar Meančej rano jutros.
Dve susedne zemlje jugoistočne Azije imaju dugogodišnji spor oko demarkacije delova granice duge 800 kilometara, određene tokom francuske kolonijalne ere. Sporna područja sadrže nekoliko hramova, uključujući i Preah Vihear. Međunarodni sud pravde je dodelio suverenitet nad ovim područjima Pnom Penu, ali Bangkok odbija da prizna autoritet tog suda u teritorijalnim pitanjima.
Napad posle mira
Trump AsiaPotpisivanje mirovnog sporazume koji je utanačio Donald Tramp / Foto: Mohd Rasfan/Pool Photo via AP
U julu je tokom pet dana neprijateljstava između Tajlanda i Kambodže poginulo 43, a raseljeno je oko 300.000 ljudi, pre nego što je mirovni plan, koji je krajem oktobra inicirao američki predsednik Donald Tramp, smirio tenzije. Sporazum je uključivao oslobađanje 18 kambodžanskih zatvorenika koji su nekoliko meseci bili držani u Tajlandu.
Obe strane su se takođe složile da povuku teško naoružanje, očiste mine iz pograničnih područja i nastave dijalog, ali nijedno suštinsko pitanje nije rešeno.
Tajland je obustavio sprovođenje sporazuma u novembru, navodeći da je eksplozija jedne nedavno postavljene mine povredila četiri njegova vojnika. Bangkok redovno optužuje svog suseda da postavlja nove mine duž granice, a Kambodža tvrdi da su to ostaci prošlih sukoba.
