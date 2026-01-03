Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na konferenciji za medije da svet nije video napad kakav je on izveo na Venecuelu, da će se narko-teroristi Maduru suditi u Americi, da će američke kompanije pokrenuti propali naftni biznis u Venecueli i da će SAD voditi zemlju dok ne dođe do pravedne tranzicije

Predsednik Donald Tramp je kasnio četrdesetak minuta na konferenciju za medije koja je održana u njegovoj rezidencijiu Mar-a-Lagu povodom noćašnjeg napada Sjedinjenih američkih Država na Venecuelu, i hapšenja predsednika te države Nikolasa Madura i njegove supruge Silvije Flores.

Neposredno pre početka, Tramp je na svom Instagram profilu objavio fotografiju predsednika Madura na brodu Iwo Jima koji plovi prema Njujorku. Maduro je bio i trenerci, imao je tamni povez preko očiju i slušalice na ušima.

Maduro će se suočiti sa pravdom

Tramp je novinarima rekao da je to bio spektakularan napad „kakav ljudi nisu videli još od Drugog svetskog rata. Bila je to sila protiv vojne tvrđave u samom srcu Karakasa, sa ciljem da se diktator Nikolas Maduro izvede pred lice pravde. To je bio jedan od najupečatljivijih, najefikasnijih i najmoćnijih prikaza sile u istoriji SAD“.

„Nijedna nacija na svetu ne bi mogla da postigne ono što smo mi postigli juče“, ocenio je predsednik Tramp.

Objavio je da se predsednik Maduro i njegova supruga „suočavaju sa američkom pravdom“, kao i da su „protiv njih su podignute optužnice u federalnom okrugu Njujok Zbog kampanje smrtonosnog narko-terorizma protiv nas i naših građana“.

„Nijedan američki pripadnik službe nije poginuo, niti je ijedan deo opreme izgubljen. Imali smo mnoga hapšenja, mnogo aviona je učestvovalo u borbi, a da pri tom nije izgubljen nijedan komad opreme i nijedan pripadnik službe nije stradao“, rekao je Tramp.

Ocenio je i da nijedna druga država na svetu ne bi mogla da postigne ono što su SAD postigle.

SAD spremne i za drugi talas

Dodao je i da su američke snage spremne na drugi talas ako bude bilo potrebno, „ali je prvi napad bio toliko uspešan da verovatno ne moramo da radimo drugi“.

Tramp je najavio da će SAD „voditi“ Venecuelu dok se ne dogodi „prava tranzicija“.

„Vodićemo zemlju sve dok ne budemo mogli da obavimo bezbednu, pravilnu i razumnu tranziciju. Dakle, ne želimo da se mešamo u to da neko drugi uđe. Ne možemo da prepustimo slučaju da neko drugi preuzme Venecuelu. Sada smo mi tamo“, rekao je Tramp.

„Dok ne dođe vreme da se sprovede odgovarajuća tranzicija, mi ćemo upravljati zemljom.“

Foto: AP Donald Tramp o Maduru

Madura je nazvao diktatorom i „kraljem droge“.

„Nelegitimni diktator Maduro bio je glavni čovek masovne kriminalne mreže odgovorne za unošenje smrtonosnih količina droge u Sjedinjene Države, kako se navodi u optužnici. On je nadgledao kartel pod nazivom „Kartel de los Soles“, koji je eksploatisao naciju smrtonosnim otrovom što je dovelo do smrti bezbroj Amerikanaca. Preko 100.000 tokom godina, zbog njega“.

Naftni biznis

„Mnogo godina nakon što mu je mandat istekao, ostao je na vlasti, tokom čega je vodio neprekidnu kampanju nasilja i terora protiv nas, ugrožavajući ne samo naš narod već i stabilnost čitavog regiona“, rekao je Tramp.

Ocenio je da je naftni biznis u Venecueli propao, te najavio da će SAD angažovati svoje kompanije „najveće bilo gde u svetu, koje će doći, uložiti milijarde, popraviti teško oštećenu infrastrukturu i početi da donose novac zemlji“.

„Učinićemo narod Venecuele bogatim, nezavisnim i bezbednim, a to će takođe učiniti izuzetno srećnim mnoge, mnoge ljude iz Venecuele koji žive u Sjedinjenim Državama“, najavio je predsednik Donald Tramp.

