Otmica Madura

03.januar 2026. S. Ć.

Tramp: Sada mi vodimo Venecuelu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na konferenciji za medije da svet nije video napad kakav je on izveo na Venecuelu, da će se narko-teroristi Maduru suditi u Americi, da će američke kompanije pokrenuti propali naftni biznis u Venecueli i da će SAD voditi zemlju dok ne dođe do pravedne tranzicije