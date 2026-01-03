Američki predsednik Donald Tramp se obratio svetskoj javnosti povodom napada na Venecuelu i hapšenja predsednika madure koje je, rekao je, gledao kao televizijski šou
Američki predsednik Donald Tramp, je u živom obraćanju na televiziji Fox News, kazao je da je tokom vazdušnih udara SAD na Venecuelu, na američkoj strani povređeno nekoliko osoba, ali da niko nije poginuo.
Dodao je da je pre nedelju dana Nikolasu Maduru, predsedniku Venecuele, rekao „moraš da odustaneš, moraš da se predaš“.
Naveo je da su nameravali da Venecuelu napadnu pre četiri dana, ali da vreme nije bilo idealno.
Tim je obavio neverovatan posao
Maduro je, objasnio je Tramp, bio „u kući koja je više ličila na tvrđavu nego na kuću“, sa „čvrstim čelikom svuda unaokolo“.
Foto: APSAD napad na Venecuelu
Tramp je istakao da je hvatanje predsednika Madura i njegove supruge Silije Flores gledao „bukvalno kao neki televizijski šou“.
Pohvalio je svoj tim da je obavio „neverovatan posao“ i dodao da „nema druge zemlje na svetu koja bi mogla izvesti takav manevar“.
Tramp je kazao da je par optužen u Njujorku i da će do tamo putovati helikopterom i brodom.
„Oni su ubili mnogo ljudi i mnogo Amerikanaca, čak i ljude u sopstvenoj zemlji,“ kazao je Tramp.
Neće nas iskorišćavati
Na pitanje da li će podržati opozicionu liderku Mariju Korinu Maćado, koja se trenutno nalazi u Norveškoj, da preuzme kontrolu nad Venecuelom, Tramp je rekao da to sada treba da se pogleda.
Tramp takođe kaže da Madurovo zarobljavanje „šalje signal da nas više neće iskorišćavati“.
On tvrdi da SAD gube stotine hiljada ljudi godišnje zbog droge, i naglasio: „nećemo to više dozvoljavati“.
Izvor: BBC/N1
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na konferenciji za medije da svet nije video napad kakav je on izveo na Venecuelu, da će se narko-teroristi Maduru suditi u Americi, da će američke kompanije pokrenuti propali naftni biznis u Venecueli i da će SAD voditi zemlju dok ne dođe do pravedne tranzicije
Donald Tramp je onoliko kritikovao američku ulogu svetskog policajca, a sada je nastavio tamo gde su prethodni predsednici stali. Šta zapravo hoće u Venecueli i da li mu je najednom demokratija na srcu?
Ništa se ne dešava od onog što Vučić najavljuje, uključujući i obećanje da će dohakati N1 i Novoj S. Zato nemoć i frustraciju krije tvrdnjom da te dve televizije nije zabranio jer mu koristi njihov rad. Jadno, jeftino i prozirno
