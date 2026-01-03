Predsednik SAD Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je američka vojska izvela napad na Venecuelu i da je predsednik Nikolas Maduro zarobljen i odveden iz zemlje

U Karakasu su u noći na subotu odjeknule snažne eksplozije. Reporteri sa lica mesta izveštavali su o preletanju borbenih aviona, na društvenim mrežama su kružili snimci helikoptera u niskom letu i požara.

Na televiziji NTN24 objavljeni su snimci eksplozija i dima koji se diže u nebo. Agencija AP izvestila je o najmanje sedam eksplozija. Saradnik agencije Rojters javio je da u južnom delu Karakasa, u blizini velike kasarne, nema struje. I CNN je izvestio da je došlo do nestanka električne energije.

AFP je javio da je do eksplozija došlo i u obližnjem primorskom gradiću La Gvaira.

Vlada Venecule je optužila SAD za „teški vojni napad“. Predsednik Nikolas Maduro odmah je proglasio vanredno stanje i opštu mobilizaciju, saopštili su zvaničnici.

Kolumbija hoće da uključi UN

Predsendnik Kolumbije Gustavo Petro napisao je na mreži X: „U ovom trenutku bombarduje se Karakas. Alarm za sve: napadnuta je Venecuela. Gađaju je raketama“. Poručio je da Ujedinjene nacije moraju odmah da se uključe.

Konflikt između SAD i Venecuele je eskalirao. Maduro je optužio Trampa da vojnim napadima hoće da izazove promenu vlasti u Venecueli.

Američki mediji: Napad je naredio Tramp

Jedna novinarka američke teleizije CBS je napisala, pozivajući se na anonimne izvore, da je predsednik SAD Donald Tramp naredio napade na Venecuelu. Tramp je Maduru nedavno pretio da su „njegovi dani odbrojani“.

Predsednik SAD Donald Tramp je kasnije na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je američka vojska izvela napad na Venecuelu i da je predsednik Nikolas Maduro zarobljen i odveden iz zemlje.

Američki mediji spekulišu da je operaciju izvela elitna specijalna jedinica Delta Force.

Nekolicina senatora, pa i republikanaca, optužili su predsednika Donalda Trampa da je pokrenuo ilegalan rat.

„Jedva čekam da čujem pravno i ustavno obrazloženje za ovu akciju“, napisao je republikanski senator Jute Majk Li.

Pozadina napada

Konflikt između SAD i Venecuele se zahuktao poslednjih meseci. Od septembra američka vojska na Karibima i Pacifiku napada vencuelanske brodove koji navodno prevoze drogu. Pritom je ubijeno više od 100 ljudi.

Nedavno je Tramp rekao da su SAD napale „raskršće droge“ u Venecueli. „Došlo je do velike eksplozije u luci, gde se u brodove utovaruje droga“, izjavio je predsednik SAD.

Amerika je snažno pojačala vojno prisustvo u Pacifiku i na Karibima. U region je uplovio najveći nosač aviona na svetu USS Gerald R. Ford praćen ratnim krstaricama. Zvanično se akcija pod nazivom Southern Spear (Južno koplje) vodi protiv krijumčarenja droge.

Droga se, međutim, ne proizvodi u Veneculi, već ona važi za tranzitnu zemlju, pre svega za evropsko tržište. Kritičari smatraju da je koncentrisana američka vojna sila neprimerena obračunu sa krijumčarima droge.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.