Nazivajući izvršnu uredbu o fentanilu „istorijskom“, Donald Tramp je rekao da između 200.000 i 300.000 ljudi godišnje umire od posledica njegove upotrebe

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se ilegalni fentanil – snažan sintetički opioid koji stoji u središtu krize predoziranja u SAD – klasifikuje kao oružje za masovno uništenje.

Uredba Bele kuće navodi da je „ilegalni fentanil bliži hemijskom oružju nego narkotiku“, zbog svoje izuzetne potentnosti.

„Dva miligrama, gotovo neprimetna količina u tragu, ekvivalentna 10 do 15 zrna kuhinjske soli, predstavlja smrtonosnu dozu“, navodi se u dokumentu.

Uredba ističe pretnju po nacionalnu bezbednost koju predstavljaju organizovane kriminalne mreže i karteli, navodeći da njihove operacije sa fentanilom finansiraju „atentate, terorističke akte i pobune“, dok istovremeno omogućavaju nasilje velikih razmera. Takođe se upozorava na „potencijal da fentanil bude naoružan za koncentrisane, masovne terorističke napade“.

„Nijedna bomba ne čini ono što ovo čini“

Ranije tokom dana, Tramp je novinarima rekao da „nema sumnje da američki protivnici krijumčare fentanil u Sjedinjene Države, delom zato što žele da ubijaju Amerikance“.

„Uništili su mnogo porodica, jer kada izgubite dete, ili čak i ako vam je dete teško zavisno, gubite celu porodicu – ona nikada više neće biti ista“, rekao je Tramp.

Nazivajući izvršnu uredbu „istorijskom“, Tramp je dodao da „nijedna bomba ne čini ono što ovo čini – između 200.000 i 300.000 ljudi godišnje umire, koliko znamo – zato fentanil formalno klasifikujemo kao oružje za masovno uništenje“.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da je to „još jedna akcija u obračunu predsednika Trampa sa fentanilom – u ime svakog Amerikanca koji je izgubio voljenu osobu zbog ovog smrtonosnog otrova“.

Ova uredba dolazi nakon što je predsednik odobrio dosad nezabeležene vazdušne udare na plovila za koja se sumnja da prevoze drogu u Karibima i istočnom Pacifiku, a koja potiču iz Venecuele ili su s njom navodno povezana. U tim napadima je od septembra poginulo više od 90 ljudi. U februaru je Tramp neke narko-kartele proglasio „stranim terorističkim organizacijama“.

Američka Južna komanda saopštila je u ponedeljak da je američka vojska napala još tri navodna narko-plovila u istočnom Pacifiku, pri čemu je poginulo osam ljudi.

Federalni istražni biro (FBI) definiše oružje za masovno uništenje kao „sve hemijske, biološke, radiološke, nuklearne ili eksplozivne vrste oružja, koje mogu imati veliki uticaj na ljude, imovinu ili infrastrukturu“.

Sjedinjene Države već dugo optužuju Kinu za doprinos ovoj krizi. Od Trampovog povratka na vlast, ta retorika je dodatno pojačana, uz optužbe da je Peking glavni izvor hemijskih prekursora koji se šalju meksičkim kartelima za ilegalnu proizvodnju fentanila.

Prebacivanje odgovornosti

Dok Kina negira odgovornost i problem pripisuje domaćoj potražnji u SAD, diplomatski pritisci – uključujući carine povezane sa tokovima fentanila – doveli su do obnove bilateralnih obaveza u vezi sa strožim kontrolama izvoza i saradnjom organa reda.

U novembru, nakon sastanka kineskog predsednika Si Đinpinga i Trampa održanog mesec dana ranije, Kina se obavezala da obustavi isporuke određenih prekursora u Severnu Ameriku i da strogo kontroliše izvoz drugih na globalnom nivou.

Peking je takođe uveo obavezne izvozne dozvole za 13 ključnih hemijskih prekursora, posebno za izvoz u SAD, Meksiko i Kanadu.

Privremeni podaci američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazuju da je u 2024. godini u SAD zabeleženo oko 80.000 do 81.000 smrtnih slučajeva od predoziranja drogom, što predstavlja pad od oko 27 odsto u odnosu na 110.000 u 2023.

Najnovije privremene procene, objavljene u septembru, pokazuju da se broj smrtnih slučajeva i dalje kreće između 76.000 i 82.000 godišnje.

Američka Uprava za suzbijanje narkotika (DEA) zaplenila je tokom 2024. godine više od 380 miliona smrtonosnih doza fentanila. Podaci za ovu godinu, ažurirani krajem septembra, pokazuju da je zaplenjeno više od 262 miliona smrtonosnih doza.

Izvršna uredba nalaže državnim agencijama da deluju agresivno, uključujući intenziviranje istraga, krivičnih gonjenja i izricanja kazni za trgovinu drogom, uz pojačano angažovanje ministra pravde. Ministri spoljnih poslova i finansija zaduženi su za ciljanje imovine i finansijskih mreža koje podržavaju ovu trgovinu.

Predsednik je uredbom takođe zatražio od ministra odbrane da proceni podršku sprovođenju zakona i ažurira vojne direktive kako bi uključile pretnje povezane sa fentanilom.

