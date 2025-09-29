Donald Tramp je domaćin izreaelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu u Beloj kući. Najavio je da će se zalagati za mirovni predlog za Gazu nakon što je niz zapadnih lidera prihvatio palestinsku državnost

U Netanjahuovoj četvrtoj poseti otkako se Tramp vratio na dužnost u januaru, desničarski izraelski lider će nastojati da ojača najvažniji odnos svoje zemlje dok se suočava sa rastućom međunarodnom izolacijom skoro dve godine nakon početka rata protiv Hamasa u Gazi.

Ono što je sigurno jeste da će izraelski premijer imati topliji doček od onog koji je doživeo kada je govorio u petak pred Generalnom skupštinom UN-a, kada su mnogi delegati napustili zasedanje u znak protesta, piše Rojters.

Netanjahu je potom oštro napao, kako ih je i sam nazvao, „sramotne odluke“ Velike Britanije, Francuske, Kanade, Australije i nekoliko drugih zemalja zbog priznavanja palestinske državnosti.

Tramp, koji je kritikovao poteze u vezi sa priznavanjem kao nagradu za Hamas, rekao je u nedelju za Rojters da se nada da će dobiti Netanjahuov pristanak za okvir za okončanje rata u palestinskoj enklavi i oslobađanje preostalih taoca koje drži Hamas.

Kritike Trampa

Netanjahu je pod sve većim pritiskom porodica talaca i izraelske javnosti, koja je umorna od rata.

Prethodni napori za prekid vatre koje su podržavale SAD propali su zbog neuspeha u smirivanju jaza između Izraela i Hamasa, a Netanjahu se zakleo da će nastaviti borbu sve dok Hamas ne bude potpuno uništen.

Netanjahu je odgovorio da svetski lideri, priznajući palestinsku nezavisnost, šalju poruku da se „ubijanje Jevreja isplati“.

Borba Izraela i palestinske nezavisnosti

Desničarska vlada u Izraelu isključila je prihvatanje palestinske države, dok nastavlja borbu protiv Hamasa nakon divljanja u Izraelu 7. oktobra 2023. godine. Borci predvođeni Hamasom ubili su oko 1.200 ljudi, prema izraelskim podacima.

Izraelski vojni odgovor je više od 65.000 ubijenih ljudi u Gazi, prema lokalnim zdravstvenim zvaničnicima, veći dio teritorije u ruševinama i produbljivanje humanitarne krize i narastajuća glad.

Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina u ratu u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost suda i negira da je počinio ratne zločine.

Iako su Tramp i Netanjahu uglavnom usklađeni, a SAD i dalje glavni dobavljač oružja Izraelu, razgovori u ponedjeljak mogu dovesti do izbijanja tenzija.

Neki od Netanjahuovih ministara rekli su da bi vlada trebalo da odgovori na rastuće priznanje palestinske nezavisnosti formalnim proširenjem izraelskog suvereniteta na celu ili delove okupirane Zapadne obale kako bi ugasila nade za palestinsku nezavisnost.

Međutim, Tramp je u četvrtak rekao da neće dozvoliti Izraelu da zauzme Zapadnu obalu, koju Palestinci žele za svoju državu, zajedno sa Gazom i Istočnim Jerusalemom.