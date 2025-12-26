Dok kao predsednik SAD promoviše veštačku inteligenciju i rast energetskih kapaciteta, Donald Tramp istovremeno ulazi u višemilijardni posao sa inovativnom nuklearnom energijom. Spajanje njegove kompanije sa firmom za nuklearnu fuziju dodatno otvara pitanje sukoba javne funkcije i privatnog interesa

Kritičari Donalda Trampa često mu zameraju da meša svoje finansijske interese kao biznismena – sa funkcijom predsednika SAD. Njegov najnoviji biznis sada im pruža dodatni argument, piše autorka ARD-a Angela Gepfert, prenosi Dojče vele.

Naime, Trump Media and Technology Group (TMTG) objavila je 18. decembra spajanje sa energetskom kompanijom TAE Technologies, vredno više od šest milijardi dolara.

Firme imaju ambiciozne planove: već naredne godine hoće da započnu izgradnju „prve nuklearne fuzione elektrane na svetu u industrijskom obimu“. Devin Nuns, direktor TMTG-a, firme u kojoj Donald Tramp ima udeo od 60 odsto, očekuje da će to sniziti cenu električne energije u SAD i omogućiti bolje pokrivanje rastućih potreba struje za veštačku inteligenciju.

Kratkoročna euforija na berzi

Na tu vest, akcije Trampove firme TMTG su snažno skočile – za 42 odsto. Prema podacima Forbsa neto imovina Donalda Trampa time je u jednom danu porasla za više od 500 miliona dolara, na 6,8 milijardi dolara. Nakon uobičajene kratkoročne euforije, berze su brzo reagovale padom, a očekuje se da će cena i dalje nastaviti da snažno varira, u oba smera.

Tramp je TMTG osnovao u februaru 2021. nakon što mu je nalog na Tviteru ugašen posle upada njegovih pristalica u američki Kapitol 6. januara te godine. Ključni projekat kompanije do sada je bila društvena mreža „Truth Social“, koja služi kao glavno onlajn glasilo predsednika Trampa.

Posle ponovnog izbora za predsednika, Tramp – za razliku od mnogih svojih prethodnika – nije prebacio svoju imovinu u nezavisni fond, takozvani „Qualified Blind Trust“, kakav zahteva Zakon o etici u vladi SAD iz 1978. Radi se o fondu u kome vlasnik nema nikakvu kontrolu, znanje niti uticaj na upravljanje i izbor pojedinačnih imovinskih stavki. On dobija samo kvartalne izveštaje o promenama vrednosti.

Trampovom imovinom upravlja njegov sin Donald Tramp mlađi. Međutim, Donald Tramp ostaje jedini davalac i korisnik fonda i dalje može da ostvaruje prihode iz svojih kompanija.

TAE Technologies – inovativna nuklearna energija budućnosti

Prema pisanju Wall Street Journala, kompanija TAE, osnovana 1998. spada među najstarije i najpoznatije privatne firme na svetu specijalizovane za nuklearnu fuziju radi prozvodnje električne energije. Podržavaju je Gugl i energetski gigant Ševron, a do sada je prikupila više od 1,3 milijarde dolara privatnog kapitala, između ostalih i od Goldman Saksa.

Nuklearna fuzija je tehnologija budućnosti – i potpuno je drugačija od one koju već decenijama koristimo u nuklearnim elektranama.

U klasičnim nuklearkama radi se fisija – cepanje teških atomskih jezgara, najčešće uranijuma. Taj proces stvara ogromne količine dugovečnog radioaktivnog otpada, što je jedan od glavnih problema.

Nasuprot tome, nuklearna fuzija spaja laka atomska jezgra, najčešće izotopе vodonika. Ovaj proces oslobađa još više energije, proizvodi znatno manje i mnogo kraće opasnog radioaktivnog otpada, a smatra se daleko bezbednijim.

Međutim, fuzija još nije spremna za komercijalnu upotrebu. Rešavanje ogromnih tehničkih izazova traje decenijama. Trenutno u svetu postoji desetine kompanija i istraživačkih timova koji pokušavaju da naprave funkcionalan fuzioni reaktor.

Najveći i najvažniji projekat na svetu u ovoj oblasti je ITER u Francuskoj – ogromni eksperimentalni reaktor u kojem učestvuju 33 države, uključujući SAD, Kinu, Rusiju, Japan, Indiju i zemlje EU.

Šta je „Genesis Mission“?

Kao šef države, Donald Tramp snažno promoviše veštačku inteligenciju: pobedu u trci sa Kinom za dominaciju u toj oblasti, proglasio jednim od prioriteta.

U novembru je pokrenuo je inicijativu „Genesis Mission“, čiji je cilj da se pomoću veštačke inteligencije ubrza naučno istraživanje, ali i ojačaju energetsko snabdevanje – jer, veštačakoj inteligenciji je potrebna ogromna energija – i nacionalna bezbednost SAD. Američka vlada je potom 18. decembra saopštila da je za ovaj projekat obezbedila podršku tehnoloških giganata poput Majkrosofta, Gugla i Nvidije.

Politička i moralna ranjivost Trampa

Oštra linija razdvajanja privatnog biznisa i javne funkcije izgleda drugačije, smatra autorka ARD-a.

Da li Tramp, kako tvrde njegovi kritičari, na neviđen način zloupotrebljava predsedničku funkciju radi ličnog bogaćenja? Njegov najnoviji nuklearni energetski posao, paralelno pokretanje „Genesis Mission“ i istovremeno odustajanje od „blind trusta“ u svakom slučaju ga čine politički i moraln ranjivim, piše ARD.

