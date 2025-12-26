Božićni napad

26.decembar 2025. I.M.

SAD izvele „smrtonosne udare“ na Islamsku državu u Nigeriji

Donald Tramp izjavio je da su američke snage izvele „brojne savršene udare“ na kampove Islamske države u severozapadnoj Nigeriji. Tome su prethodile višenedeljnih optužbe da vlast te zemlje ne čini dovoljno da zaštiti hrišćane od nasilja ekstremista